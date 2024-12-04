Келлог посоветовал Малофееву понять, кто такой Дональд Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

Смотрите также Мир через силу: способен ли спецпредставитель Трампа договориться с Путиным

Что заявил Келлог

Будущий спецпредставитель по вопросам войны России против Украины предупредил российского олигарха о том, что не стоит недооценивать Трампа.

Залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь, и ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки,

– сказал Келлог.

Напомним, что Константин Малофеев спонсировал сепаратистов на Донбассе. Кроме этого, он также финансировал Игоря Стрелкова и бывшего премьер-министра так называемой "ДНР" Бородая.

3 декабря Келлог впервые прокомментировал позицию Дональда Трампа относительно войны в Украине. По его мнению, одним из ключевых стремлений Трампа является выполнить обещание о прекращении войны.