Тим часом російський диктатор Владімір Путін може тягнути час та не погоджуватись на умови щодо перемовин. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що спецпредставник в питаннях нашої країни та країни-агресорки – це якраз та людина, якої дуже бракувало.

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Чи здатен спецпредставник Трампа домовитись з Путіним

Політтехнолог зауважив, що нова адміністрація США ставить собі за мету припинення війни Росії проти України. Призначення в цьому питанні спецпредставника є хорошим знаком для нашої країни.

Трамп, як майбутній президент, матиме багато клопотів, Україною також займався голова Пентагону Ллойд Остін, але він має справу ще з війною в Ізраїлі, Сирією та хуситами. Сам ж Келлог буде таким собі профільним спеціалістом.

Юридично позиція України, в порівнянні з Росією, виграшна. Нам потрібно постійно її повторювати, для цього нам потрібен постійний контакт в адміністрації США,

– наголосив Шейтельман.

Як тільки Трамп стане президентом, в першу чергу, він займеться економічними питаннями Сполучених Штатів та мігрантами. Саме такі були його передвиборчі гасла, спрямовані на американський електорат.

На думку політтехнолога, майбутній президент США може сказати, щоб спершу відбулись перемовини між Україною та Росією, а тоді він можливо дасть зброю.

"Він (Келлог – 24 Канал) буде сидіти під кабінетом Трампа і, ймовірно, говорити, що Путін мав три дні, він за цей час не дав відповідь і тому треба щось робити. Путін точно не піде на умови, які йому висуне Келлог, та тягнутиме час", – зазначив Шейтельман.

Коли Трамп призначив Келлога, він написав, що США буде діяти за принципом мир через силу. Сам ж спецпредставник вміє її залучати. Про це свідчить його книга, написана про час першої каденції Трампа, де Келлог підтримав ліквідацію генерала Сулеймані, автора іранської концепції перемоги над Ізраїлем.

Крім того, в Келлога у мережі Х є кілька закріплених повідомлень, одне з яких стосується України. В цьому повідомленні за 26 лютого 2024 є фотографія Володимира Зеленського на Банковій вулиці, який не погодився на американську пропозицію залишити Україну.

Келлог все повномасштабне вторгнення вимагав, щоб Україні постачали військову допомогу. Він вважає, що Україна зараз не зможе повернути військовим шляхом усі території, але ніколи ніхто не визнає їх російськими, кінцеве врегулювання війни можливе після відходу Путіна, а санкції знімати з Росії поки не можна, лише після закінчення конфлікту на умовах, які сподобаються нашій державі,

– пояснив політтехнолог.

До слова, водночас ЗМІ оприлюднили головні пункти так званого "плану Келлога" щодо війни. Він включає тиск на Москву і Київ для переговорів, відкладення членства України в НАТО, збереження окупованих територій Росією, скасування санкцій та військову допомогу Україні.