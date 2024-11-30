Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського Sky News.

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Як Зеленський ставиться до Кіта Келлога

Зеленський зауважив, що з номінованим на посаду спецпредставника США з питань України та Росії Кітом Келлогом ще "не було глибоких діалогів".

Він (Келлог – 24 Канал) знайомий з представниками моєї команди. Його представники спілкувалися з представниками різних гілок влади в Україні. Тож, я думаю, що незабаром наші представники поїдуть до США, і ми зустрінемося зі Келлогом. Поки детальних планів немає, але є базові,

– зауважив президент.

Які пункти звучать у попередньому плані Келлога

Зауважимо, що кілька днів тому CNN опублікувало головні тези плану Кіта Келлога щодо війни в Україні, який той публікував у квітні для політичного інституту America First. Перш за все, він буцімто включає припинення вогню, заморожування лінії фронті та запровадження демілітаризованої зони. Якщо Росія на це погодиться, що отримає пом'якшення санкцій. Але повне їх анулювання буде лише після підписання мирної угоди, яка "сподобається" Україні.

Окрім цього, Келлог пропонував ввести податок на російські енергоносії, гроші з яких підуть на відбудову України. Питання НАТО відкладається на невизначений термін. Щодо територій, то від України не вимагають відмови від них, проте їх повернення має бути виключно дипломатичним шляхом.