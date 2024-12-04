Рютте убеждал Трампа, что мирное соглашение в Украине не должно быть праздником для врагов США. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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О чем Рютте говорил с Трампом

Встреча с Трампом состоялась в конце ноября в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. Рютте отметил, что США должны рассмотреть, как результат конфликта в Украине повлияет на позицию таких стран, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, а также на глобальную безопасность.

Они все работают вместе. И Россия платит за это, например, ракетными технологиями, которые затем используют северокорейцы, чтобы угрожать не только нам или ... Южной Корее и Японии, но и материковой части США,

– сказал Рютте журналистам перед встречей министров иностранных дел стран НАТО.

Он подчеркнул, что любое соглашение о прекращении огня в Украине подбодрит Китай и Северную Корею, которые являются центром внимания Трампа.

Каждый раз, когда мы достигаем соглашения по Украине, это должно быть хорошее соглашение,

– подчеркнул Рютте.

Трамп, со своей стороны, заявил о намерении завершить войну в Украине за 24 часа и назначил своим представителем в этом вопросе Кита Келлога, генерала в отставке. Келлог высказал мнение, что Украине, возможно, придется согласиться на временные территориальные уступки в обмен на мир и западные гарантии безопасности, хотя официальные лица НАТО сомневаются в готовности Путина к переговорам.

Я думаю, что Владимир Путин готов к разговору, но я думаю, что пока он верит, что побеждает, у него не будет много стимулов для переговоров,

– сказал анонимный высокопоставленный чиновник НАТО.

Украина, со своей стороны, стремится получить гарантии безопасности и приглашение в НАТО, но это вызывает скептицизм среди отдельных членов Альянса, таких как Венгрия и Словакия.

Европейские чиновники пытаются донести до Трампа, что плохая сделка в Украине помешает его президентству. Они хотели бы быть вовлеченными и иметь влияние на переговоры по Украине.

Рютте, известен как мастер коалиционной дипломатии, который 14 лет был премьер-министром Нидерландов, работает над сохранением поддержки США в НАТО и пытается укрепить отношения с Трампом.

Он всегда строит мосты, поэтому он снова сделал это в Мар-а-Лаго,

– сказал один высокопоставленный дипломат НАТО.