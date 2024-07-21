Про це в етері телеканалу "Ми-Україна" заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян. Він зауважив, що українська енергосистема наразі не є повністю автоматизованою.

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У якій області не відключають світло

Як пояснив Слободян, наразі доведеться переглянути списки критичної інфраструктури, які не підлягають під обмеження електроенергії, у регіонах, зокрема у Дніпропетровській області, та вжити жорсткіших заходів. Причиною є наявність великої кількості "зайвих" об'єктів.

Разом з тим були виявлені й інші випадки. Наприклад, по Житомирській області було виявлено, що ціла область певною мірою уникала відключень, не виконуючи команди диспетчерів Укренерго. Це також неприпустимо, адже створює несправедливий розподіл між цілими регіонами,

– наголосив він.

За його словами, енергосистема в Україні ще не повністю автоматизована, тому велике значення відіграє й людський фактор. Однак контроль з боку держави все одно присутній. Очільник Держенергонагляду зазначив, що перевіряти Житомирську область вирішили не просто так.

"Отримали сигнали – звернення громадян і дані від Укренерго, що там щось не зовсім правильно відбувається", – розповів Слободян та додав, що там підтверджували диспетчеру, що "команда прийнята до виконання на застосування графіків відключень".

Однак насправді, як стверджує посадовець, не всі черги було застосовано і навантаження по області майже не знижувалось.

Важливо. Мер Житомира Сергій Сухомлин ще у червні повідомляв, що у місті не діють відключення світла, оскільки там є власна генерація на базі комунальних підприємств, а саме – велика сонячна електростанція потужністю 50 мегаватів на околиці.

До слова, напередодні міністр енергетики Герман Галущенко пообіцяв, що вже невдовзі ситуація зі світлом поліпшиться. Посадовець пояснив, що це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації.