Водночас, у компанії запевнили, що відключень буде менше.
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Як вимикатимуть світло у неділю
Завтра, 21 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби
- З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень
- В інші години доби буде застосована одна черга відключень.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко пообіцяв, що вже скоро ситуація зі світлом поліпшиться. Посадовець пояснив, що це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації.
Нагадаємо, що повернення до графіків відключення – вимушений захід на тлі низки російських атак на об'єкти української інфраструктури. В "Укренерго" зазначили, що з суботи, 20 липня, світло протягом дня буде більше. Українці продовжать жити за графіками обмежень, але в серпні – вересні буде відносно стабільна ситуація з енергопостачанням.