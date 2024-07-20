Водночас, у компанії запевнили, що відключень буде менше.

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Як вимикатимуть світло у неділю

Завтра, 21 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби

З 15:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень

В інші години доби буде застосована одна черга відключень.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко пообіцяв, що вже скоро ситуація зі світлом поліпшиться. Посадовець пояснив, що це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах генерації.

Нагадаємо, що повернення до графіків відключення – вимушений захід на тлі низки російських атак на об'єкти української інфраструктури. В "Укренерго" зазначили, що з суботи, 20 липня, світло протягом дня буде більше. Українці продовжать жити за графіками обмежень, але в серпні – вересні буде відносно стабільна ситуація з енергопостачанням.