Нещодавно в Україні ухвалили законопроєкт, який скасовує переведення годинників на літній час. Тепер сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть. Про вплив такого кроку на енергосистему розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Чи збільшиться споживання електроенергії

Колісник процитував міністра енергетики Германа Галущенка, який заявив, що енергосистема не постраждає від скасувань переходу часу.

Ситуація залишається стабільною і це ніяким чином негативно не вплине,

– наголосив заступник міністра.

На питання про те, чи не прогнозує Міненерго збільшення споживання через скасування літнього часу, Колісник відповів: "Ні".

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До слова, в неділю 21 липня в Україні діють графіки відключення світла. Однак у порівнянні з попередніми днями обмежень значно менше.