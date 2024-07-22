На що йдуть кошти з нового тарифу

Це дозволяє "Укргідроенерго" відновлювати гідроелектростанції після обстрілів, а "Енергоатому" створювати фінансову базу для добудови 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС.

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Нагорняк наголошує на необхідності розвитку атомної енергетики та будівництва нових енергоблоків.

Сергій Нагорняк Член комітету Верховної Ради України з питань енергетик Третій енергоблок фактично готовий на 70-75%. Його можна за 3 роки завершити та ввести в експлуатацію. Нам точно треба розвивати атомну енергетику, оскільки у світі новий тренд – кожна країна намагається мати АЕС. Законсервовані атомні електростанції розконсервовують і запускають. Ті ж держави, які не мали АЕС, говорять про необхідність будівництва таких електростанцій.

Він додав, що надалі слід працювати в тому ж напрямку, зокрема думати про будівництво нових 5 і 6 енергоблоків на ХАЕС за американською технологією.

Одночасно з цим потрібно розвивати децентралізовану балансуючу систему, яка включає газопоршневі, газотурбінні електростанції, електростанції на біомасі та когенераційні установки.

Зауважте! Нагорняк наголосив, що через масовані ракетні обстріли Україна з весни втратила 9 гігават потужностей, що призвело до значного дефіциту електроенергії в країні.