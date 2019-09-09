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      Які бувають штрафи за користування телефоном за кермом в різних країнах світу

      Інститут просвіти 431 Читать новость на русском

      Наше життя неможливо уявити без різноманітних гаджетів. Ми користуємося ними вдома, на роботі та навіть за кермом. На жаль, саме в автомобілі телефон стає поганою звичкою, що може коштувати життя.

      Спробуйте зробити дві справи одночасно, наприклад, читати книгу і говорити по телефону. Виходить не дуже вдало, правда? Тож, чому ви гадаєте, що вам вдасться керувати авто і читати чи писати повідомлення? Це міф.

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      Громадські активісти порахували, що в Україні через смартфон від дороги відволікається щоп’ятий водій. Найчастіше – у великих містах. Так, у Києві, Миколаєві та Черкасах це робить кожен третій водій. Саме розмови за кермом – одна з причин великої кількості скоєних ДТП.

      Якими є штрафи за користування телефоном за кермом? Заборони на розмови телефоном за кермом є в багатьох країнах, зокрема і в Україні. Але от штрафи різні: у Голландії – за це потрібно буде заплатити 230 євро, в Іспанії – 200 євро, а Італії – 160 євро, у Франції – 135 євро, натомість в Україні – це лише 15 євро.

      Не користуйтеся телефоном під час кермування авто
      Не користуйтеся телефоном під час кермування авто

      Ви досі думаєте, що за секунду прочитання СМС за кермом нічого не станеться. Але ці секунди можуть стати фатальними. Водії, які читають чи пишуть повідомлення, ризикують спричинити ДТП у 20 разів частіше. І зовсім неважливо, розмовляє водій на відстані (коли телефон розташований на спеціальній підставці в авто) чи тримає рукою.

      Як правильно користуватися телефоном, якщо ти в дорозі? Найбезпечніше – це зупинитися на узбіччі і зробити важливий дзвінок чи написати повідомлення в соцмережі. Адже одне СМС, написане за кермом, нічого не вирішить, але може стати останнім. Бережіть себе!

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      Теги: Новини України Новини Франції Інститут просвіти Авто Транспорт Штрафи
      Джерело: 24 канал
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