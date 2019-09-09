Какие бывают штрафы за пользование телефоном за рулем в разных странах мира

Нашу жизнь невозможно представить без разнообразных гаджетов. Мы пользуемся ими дома, на работе и даже за рулем. К сожалению, именно в автомобиле телефон становится дурной привычкой, которая может стоить жизни.

Попробуйте сделать два дела одновременно, например, читать книгу и говорить по телефону. Получается не очень удачно, правда? Так почему вы думаете, что вам удастся водить и читать или писать сообщения? Это миф.

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Общественные активисты посчитали, что в Украине из-за смартфона от дороги отвлекается каждый пятый водитель. Чаще – в крупных городах. Так, в Киеве, Николаеве и Черкассах это делает каждый третий водитель. Именно разговоры за рулем – одна из причин большого количества совершенных ДТП.

Какие штрафы за пользование телефоном за рулем? Запрет на разговоры по телефону за рулем есть во многих странах, в том числе и в Украине. Но вот штрафы разные: в Голландии – за это нужно будет заплатить 230 евро, в Испании – 200 евро, а Италии – 160 евро, во Франции – 135 евро, а в Украине – это лишь 15 евро.



Не пользуйтесь телефоном во время управления автомобилем

Вы до сих пор думаете, что за секунду прочтения СМС за рулем ничего не случится. Но эти секунды могут стать фатальными. Водители, которые читают или пишут сообщения, рискуют устроить ДТП в 20 раз чаще. И совершенно неважно, говорит ли водитель на расстоянии (когда телефон находится на специальной подставке в автомобиле) или держит рукой.

Как правильно пользоваться телефоном, если ты в дороге? Безопаснее – это остановиться на обочине и сделать важный звонок или написать сообщение в соцсети. Ведь одно СМС, написанное за рулем, ничего не решит, но может стать последним. Берегите себя!