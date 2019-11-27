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      Чи користуються українці автокріслами: опитування

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      Ілюстративне фото / rubryka.com

      В Україні вступив в силу законопроєкт про дитячі автокрісла. Згідно з ним, дітей до 13 років і зростом до 145 сантиметрів потрібно перевозити в спеціальних кріслах, а інакше – на водіїв чекають чималі штрафи. Тому ми запитался в українців, чи згодні вони з новими правилами та чи готові використовувати автокрісла?

      Насправді, відповідна заборона на перевіз дітей без спеціального крісла була і раніше. Втім, штраф за таке порушення був 51 гривня.

      Важливо! Як правильно обрати автокрісло для дитини

      Тепер же водіям-порушникам доведеться викласти з кишені 30 неоподаткованих мінімумів, а це 510 гривень. При повторному порушенні штраф сягатиме 850 гривень.

      Крім того, за перевезення дитини без спеціального крісла штрафуватимуть і водіїв таксі. Саме водії нестимуть відповідальність перед законом, а не пасажири, чи компанія-перевізник.

      Чому небезпечно тримати дитину на руках в авто?Експерти стверджують: якщо ви не пристебнуті та тримаєте дитину на руках – при ДТП ви вб’єте дитину власним тілом. Якщо ж ви пристебнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину тиском, або не втримаєте її і вона вилетить з авто. 

      При зіткненні на швидкості у 30 кілометрів за годину – дитина, що має вагу 7 кілограмів, починає важити 135 кілограмів. Коли автомобіль різко зупиняється, внаслідок інерції та імпульсу, дитина стає в 4-5 разів важчою, тому втримати її на руках стає неможливо, і вона перетворюється в ядро, яке вилітає з автомобіля. 

      За інформацією МОЗ України, використання дитячих крісел зменшує смертність під час ДТП на 60%. Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі – читайте за посиланням.

      Тому ми запиталися в українців, як вони ставляться до прийнятого законопроєкту, чи користуються вони автокріслами і чи має бути дитяче автокрісло обов’язковим для таксі.

      Українці про автокрісла: дивіться відео

       

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      Автор: Андрій Костюк
      Теги: Новини України Законодавство Діти і неповнолітні Штрафи Транспорт Авто
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