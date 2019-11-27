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      Пользуются ли украинцы автокреслами: опрос

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      Иллюстративное фото / rubryka.com

      В Украине вступил в силу законопроект касательно детских автокресел. Согласно ему, детям до 13 лет и ростом до 145 сантиметров нужно перевозить в специальных креслах, а иначе – водителей ждут большие штрафы. Поэтому мы спросили у украинцев, согласны ли они с новыми правилами и готовы ли использовать автокресла?

      На самом деле, соответствующий запрет на перевоз детей без специального кресла был и раньше. Впрочем, штраф за такое нарушение был – 51 гривна.

      Важно! Как правильно выбрать автокресло для ребенка

      Теперь же водителям-нарушителям придется выложить из кармана 30 необлагаемых минимумов, а это 510 гривен. При повторном нарушении штраф составит 850 гривен.

      Кроме того, за перевозку ребенка без специального кресла, будут штрафовать и водителей такси. Именно водители будут нести ответственность перед законом, а не пассажиры, или компания-перевозчик.

      Почему опасно держать ребенка на руках в авто?
      Эксперты утверждают: если вы не пристегнуты и держите ребенка на руках – при ДТП вы убьете ребенка собственным телом. Если же вы пристегнуты, то вы либо сломаете ему грудную клетку давлением, или не удержите его и он вылетит из авто.

      При столкновении на скорости в 30 километров в час – ребенок, имеющий вес 7 килограммов, начинает весить 135 килограммов. Когда автомобиль резко останавливается, вследствие инерции и импульса, ребенок становится в 4-5 раз тяжелее, поэтому удержать его на руках становится невозможно, и он превращается в ядро, которое вылетает из автомобиля.

      По информации Минздрава Украины, использование детских кресел снижает смертность при ДТП на 60%. Какие действуют штрафы за перевозку детей без автокресел в мире – читайте по ссылке.

      Поэтому мы спросили у украинцев, как они относятся к принятому законопроекту, пользуются ли они автокреслами и должно ли быть детское автокресло обязательным для такси.

      Украинцы об автокреслах: смотрите видео

       

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      Автор: Андрей Костюк
      Теги: Новости Украины Законодательство Авто Транспорт Штрафы Дети и несовершеннолетние
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