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      Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире: инфографика

      7 Читати новину українською
      Размеры штрафов за перевозку детей без автокресел в мире ▷ инфографика
      Какие штрафы за перевозку детей без автокресел действуют в мире / Коллаж 24 канала

      Рада поддержала во втором чтении законопроект № 1150, который предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей. Во многих странах мира за это нарушение уже давно предусмотрены штрафы.

      Согласно украинскому законопроекту, за нарушение правил перевозки детей водитель получает штраф в размере 30 необлагаемых минимумов, то есть 510 гривен. При повторном нарушении штраф будет достигать 850 гривен.

      Запрещено:

      • перевозить детей не в специальных детских креслах;
      • перевозить детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля и осуществлять перевозку организованных групп детей в темное время суток.

      По теме: Автокресла в такси: кого будут штрафовать за нарушение правил

      В европейских странах штрафы за неправильную перевозку детей несколько выше.

      В Германии водители платят штраф в размере 60 евро за такое же правонарушение. В Чехии – 78 евро, в Эстонии – даже до 400 евро. В Польше правонарушители обязаны отчислить работникам полиции 35 евро за нарушение закона.

      В Грузии неправильная перевозка детей карается штрафом в 40 лари (335 гривен), в Болгарии – 25 евро, а в Греции – 350 евро.

      Примечание. Курс евро по состоянию на 6 ноября – 27,46 гривен

      штрафи автокрісло європа україна світ
      Как штрафуют водителей за отсутствие автокресла в разных странах/ Инфографика 24 канала

      Почему опасно держать ребенка на руках в авто?Эксперты утверждают: если вы не пристегнуты и держите ребенка на руках – при ДТП вы убьете ребенка собственным телом. Если же вы пристегнуты, то вы либо сломаете ему грудную клетку давлением, или не удержите его, и он вылетит из авто.

      При столкновении на скорости в 30 километров в час – ребенок, который имеет вес 7 килограммов, начинает весить 135 килограммов. Когда автомобиль резко останавливается, вследствие инерции и импульса, ребенок становится в 4-5 раз тяжелее, поэтому удержать его на руках становится невозможно, и он превращается в ядро, которое вылетает из автомобиля.

      Что происходит с ребенком, который не сидит в автокресле: смотрите видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Законодательство Дети и несовершеннолетние Штрафы Евросоюз Инфографика
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