Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка

Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 1150, який передбачає штраф за порушення правил перевезення дітей. У багатьох країнах світу за це порушення уже давно передбачені штрафи.

Згідно з українським законопроєктом, за порушення правил перевезення дітей водій отримує штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів, тобто 510 гривень. При повторному порушені штраф сягатиме – 850 гривень.

Заборонено:

перевозити дітей не в спеціальних дитячих кріслах;

перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля і здійснювати перевезення організованих груп дітей в темний час доби.

До теми: Автокрісла в таксі: кого штрафуватимуть за порушення правил

У європейських країнах штрафи за неправильне перевезення дітей дещо вищі, пише "theБабель".

У Німеччині водії сплачують штраф у розмірі 60 євро за таке ж правопорушення. У Чехії – 78 євро, в Естонії навіть до 400 євро. У Польщі правопорушники зобовʼязані відрахувати працівникам поліції 35 євро за порушення закону.

У Грузії неправильне перевезення дітей карається штрафом у 40 ларі (335 гривень), у Болгарії – 25 євро, а у Греції – 350 євро.

Зауваження. Курс євро станом на 6 листопада – 27,46 гривень



Як штрафують водіїв за відсутність автокрісла у різних країнах/ Інфографіка 24 каналу

Чому небезпечно тримати дитину на руках в авто?Експерти стверджують: якщо ви не пристебнуті та тримаєте дитину на руках – при ДТП ви вб’єте дитину власним тілом. Якщо ж ви пристебнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину тиском, або не втримаєте її і вона вилетить з авто.



При зіткненні на швидкості у 30 кілометрів за годину – дитина, що має вагу 7 кілограмів, починає важити 135 кілограмів. Коли автомобіль різко зупиняється, внаслідок інерції та імпульсу, дитина стає в 4-5 разів важчою, тому втримати її на руках стає неможливо, і вона перетворюється в ядро, яке вилітає з автомобіля.

Що відбувається з дитиною, яка сидить не в автокріслі: дивіться відео