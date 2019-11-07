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      Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі: інфографіка

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      Розміри штрафів за перевезення дітей без автокрісел у світі ▷ інфографіка
      Які діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел у світі / Колаж 24 каналу

      Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 1150, який передбачає штраф за порушення правил перевезення дітей. У багатьох країнах світу за це порушення уже давно передбачені штрафи.

      Згідно з українським законопроєктом, за порушення правил перевезення дітей водій отримує штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів, тобто 510 гривень. При повторному порушені штраф сягатиме – 850 гривень.

      Заборонено:

      • перевозити дітей не в спеціальних дитячих кріслах;
      • перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля і здійснювати перевезення організованих груп дітей в темний час доби.

      До теми: Автокрісла в таксі: кого штрафуватимуть за порушення правил

      У європейських країнах штрафи за неправильне перевезення дітей дещо вищі, пише "theБабель".

      У Німеччині водії сплачують штраф у розмірі 60 євро за таке ж правопорушення. У Чехії – 78 євро, в Естонії навіть до 400 євро. У Польщі правопорушники зобовʼязані відрахувати працівникам поліції 35 євро за порушення закону.

      У Грузії неправильне перевезення дітей карається штрафом у 40 ларі (335 гривень), у Болгарії – 25 євро, а у Греції – 350 євро.

      Зауваження. Курс євро станом на 6 листопада – 27,46 гривень

      штрафи автокрісло європа україна світ
      Як штрафують водіїв за відсутність автокрісла у різних країнах/ Інфографіка 24 каналу

      Чому небезпечно тримати дитину на руках в авто?Експерти стверджують: якщо ви не пристебнуті та тримаєте дитину на руках – при ДТП ви вб’єте дитину власним тілом. Якщо ж ви пристебнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину тиском, або не втримаєте її і вона вилетить з авто.

      При зіткненні на швидкості у 30 кілометрів за годину – дитина, що має вагу 7 кілограмів, починає важити 135 кілограмів. Коли автомобіль різко зупиняється, внаслідок інерції та імпульсу, дитина стає в 4-5 разів важчою, тому втримати її на руках стає неможливо, і вона перетворюється в ядро, яке вилітає з автомобіля.

      Що відбувається з дитиною, яка сидить не в автокріслі: дивіться відео

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Законодавство Діти і неповнолітні Штрафи Інфографіка Євросоюз
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