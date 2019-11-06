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      Автокрісла в таксі: кого штрафуватимуть за порушення правил

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      Кого штрафуватимуть за порушення правил щодо автокрісла в таксі
      Кого штрафуватимуть за порушення правил щодо автокрісла в таксі / pixabay.com

      Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 1150, який передбачає штраф за порушення правил перевезення дітей. Якщо дитина буде їхати у таксі без автокрісла, то штрафуватимуть водія, а не батьків.

      Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, що саме водій має забезпечити фактичне дотримання правил перевезення дітей, пише "Громадське".

      Важливо: 5 аргументів на користь використання дитячих автокрісел

      Поліцейський додав, що впровадження штрафів зумовлено кількістю смертельних аварій на дорогах. За 9 місяців 2019 року у ДТП в Україні загинуло 126 дітей, більшість із них в момент аварії перебували в авто.

      Що передбачає новий законопроєкт?

      Коли законопроєкт підпише Володимир Зеленський, то буде заборонено:

      • перевозити дітей не в спеціальних дитячих кріслах;
      • перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля;
      • здійснювати перевезення організованих груп дітей в темний час доби.

      Згідно з законопроєктом, за порушення правил перевезення дітей водій отримує штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів, тобто 510 гривень. При повторному порушені штраф сягатиме – 850 гривень.

      Чому небезпечно тримати дитину на руках в авто?Експерти стверджують: якщо ви не пристебнуті та тримаєте дитину на руках – при ДТП ви вб’єте дитину власним тілом. Якщо ж ви пристебнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину тиском, або не втримаєте її і вона вилетить з авто.

      При зіткненні на швидкості у 30 кілометрів за годину – дитина, що має вагу 7 кілограмів, починає важити 135 кілограмів. Коли автомобіль різко зупиняється, внаслідок інерції та імпульсу, дитина стає в 4-5 разів важчою, тому втримати її на руках стає неможливо, і вона перетворюється в ядро, яке вилітає з автомобіля.

      Що відбувається з дитиною, яка сидить не в автокріслі: дивіться відео

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Транспорт Новини політики Діти і неповнолітні Законодавство Новини США Штрафи Авто
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