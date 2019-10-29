Рада ввела штрафи за перевезення дітей без автокрісла

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 1150, який передбачає штраф за порушення правил перевезення дітей.

За відповідний законопроєкт № 1150 проголосували 332 нардепи: 229 – від "Слуги народу", від "ОПЗЖ" – 15, "Європейська солідарність" – 20, "Батьківщина" – 17, "За майбутнє" – 13, "Голос" – 16, позафракційні – 22.

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Відтепер заборонено:

перевозити дітей не в спеціальних дитячих кріслах;

перевозити дітей до 16-річного віку в кузові будь-якого вантажного автомобіля і здійснювати перевезення організованих груп дітей в темний час доби.

Згідно з законопроєктом, за порушення правил перевезення дітей водій отримує штраф у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів, тобто 510 гривень. При повторному порушені штраф сягатиме – 850 гривень.

Довідка. Заборона перевозити дітей віком до 12 років і зростом до 145 сантиметрів у машині без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки існувала й раніше, але штрафи не були передбачені.

У пояснювальній записці проєкту закону йдеться, що відсутність штрафу за це правопорушення створює у суспільстві уявлення, що порушення цих норм є чимось дріб'язковим та несуттєвим.

"Це призводить до масового ігнорування встановлених правил перевезення дітей, а особливо, до ігнорування в користуванні автокріслами, хоча наслідком може стати загибель дитини", – зазначено у документі.

Чому небезпечно тримати дитину на руках в авто?Експерти стверджують: якщо ви не пристебнуті та тримаєте дитину на руках – при ДТП ви вб’єте дитину власним тілом. Якщо ж ви пристебнуті, то ви або зламаєте їй грудну клітину тиском, або не втримаєте її і вона вилетить з авто.



При зіткненні на швидкості у 30 кілометрів за годину – дитина, що має вагу 7 кілограмів, починає важити 135 кілограмів. Коли автомобіль різко зупиняється, внаслідок інерції та імпульсу, дитина стає в 4-5 разів важчою, тому втримати її на руках стає неможливо, і вона перетворюється в ядро, яке вилітає з автомобіля.

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