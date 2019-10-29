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      Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресла

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / pixabay.com

      Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект № 1150, который предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей.

      За соответствующий законопроект проголосовали 332 парламентария: 229 – от "Слуги народа", от "ОПЗЖ" – 15, "Европейская солидарность" – 20, "Батькивщина" – 17, "За будущее" – 13, "Голос" – 16, внефракционных – 22.

      Важно: Рада приняла закон о кнопкодавстве: что грозит нардепам-нарушителям

      Отныне запрещено:

      • перевозить детей не в специальных детских креслах;
      • перевозить детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля и осуществлять перевозки организованных групп детей в темное время суток.

      Согласно законопроекту, за нарушение правил перевозки детей водитель получает штраф в размере 30 необлагаемых минимумов, то есть 510 гривен. При повторном нарушении штраф будет достигать – 850 гривен.

      Справка. Запрет перевозить детей до 12 лет и ростом до 145 сантиметров в машине без использования специальных средств, которые позволят пристегнуть ребенка ремнями безопасности существовал и раньше, но штрафы не были предусмотрены.

      В пояснительной записке проекта закона говорится, что отсутствие штрафа за это правонарушение создает в обществе представление, что нарушение этих норм является чем-то мелочным и несущественным.

      "Это приводит к массовому игнорированию установленных правил перевозки детей, а особенно, к игнорированию в пользовании автокреслами, хотя последствием может стать гибель ребенка", – говорится в документе.

      Почему опасно держать ребенка на руках в авто?
      Эксперты утверждают: если вы не пристегнуты и держите ребенка на руках – при ДТП вы убьете ребенка собственным телом. Если же вы пристегнуты, то вы или сломаете ему грудную клетку давлением, или не удержите его и он вылетит из авто.

      При столкновении на скорости в 30 километров в час – ребенок, имеющий вес 7 кг, начинает весить 135 килограммов. Когда автомобиль резко останавливается, вследствие инерции и импульса, ребенок становится в 4-5 раз тяжелее, поэтому удержать его на руках становится невозможно, и он превращается в ядро, которое вылетает из автомобиля.

      Что происходит с ребенком, который сидит не в автокресле: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Верховная Рада Аварии и ДТП Дети и несовершеннолетние Штрафы Транспорт
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