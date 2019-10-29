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      Рада схвалила закон про кнопкодавство: що загрожує нардепам-порушникам

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      Закон про кнопкодавство прийняли в Раді – що буде порушникам
      Рада ухвалила закон про покарання нардепів-кнопкодавів / Скріншот

      Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень.

      Відповідний законопроєкт на засіданні 29 жовтня підтримали 287 народних депутатів із 391 зареєстрованого у парламенті. Автором документу є віце-спікер і нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук.

      До теми: Як покарають кнопкодавів у Раді: заява "Слуги народу"

      Які штрафи загрожують кнопкодавам?

      Проєкт закону пропонує встановити кримінальну відповідальність за неперсональне голосування депутатів у Раді. З парламентарів стягуватисуть штраф у розмірі від від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 50 до 85 тисяч гривень).

      Розслідування кнопкодавства парламентарями будуть здійснювати слідчі органи Державного бюро розслідувань.

      Як у Раді виявлятимуть кнопкодавів?

      • Апарат Верховної Ради має здійснювати відеозйомку засідань у такий спосіб, щоб потім можна було підтвердити або спростувати факт неособистого голосування нардепів.
      • Якщо хтось з нардепів проголосує за свого колегу, у Раді зупиняється розгляд питання порядку денного.
      • Тоді голова парламенту перевіряє, чи дійсно у сесійній залі присутній депутат, за якого проголосував хтось з його колег.
      • У разі його відсутності, про факт кнопкодавства повідомляють Верховну Раду. Лічильна комісія має вилучити картку такого народного депутата та передати її спікеру.
      • Після цього проводять повторне голосування по останній пропозиції.
      • Після повторного голосування спікер дає розпорядження Апарату Верховної Ради негайно підготувати повідомлення про факт неперсонального голосування.
      • Це повідомлення разом із протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем засідання та його відеозаписом надається Голові Верховної Ради.
      • Спікер напрявляє всі ці документи для розслідування у ДБР. 

      Цікаво: Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників

      Дивіться включення з Верховної Ради:

      Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством?

      На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

      • Першим кнопкодавив Ковальов. Нардепа зловили 10 вересня, коли той голосував замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім політик ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.

      • Другим зловили Литвиненка, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.

      • Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      До слова, Литвиненко і Копанчук вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Штрафи Кнопкодавство
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