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      Рада приняла закон о кнопкодавстве: что грозит нардепам-нарушителям

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      Рада приняла закон о наказании нардепов-кнопкодавов
      Рада приняла закон о наказании нардепов-кнопкодавов

      Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Нарушителей предлагают наказывать штрафами до 85 тысяч гривен.

      Соответствующий законопроект поддержали 287 народных депутатов и 391, зарегистрированного в парламенте.

      Интересно: Как накажут кнопкодавов в Раде: заявление "Слуги народа"

      Проект закона предлагает установить уголовную ответственность за неперсональное голосование депутатов в Раде. С парламентариев будут взыскивать штраф в размере от от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

      Расследование кнопкодавства парламентариями будут осуществлять следственные органы Государственного бюро расследований.

      Новость дополняется...

      Кого из нардепов 9 созыва ловили на кнопкодавстве Первым кнопкодавом в Раде стал внефракционный депутат мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев. Почетное второе место в этом списке поделили между собой два депутата от "Слуги народа" Елена Коланчук и Сергей Литвиненко. Во время очередного заседания ВРУ народные избранники извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Законодательство Штрафы Верховная Рада Кнопкодавство
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