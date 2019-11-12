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      В Раде поймали на кнопкодавстве нардепа, который предлагал за это сажать: видео

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      Нимченко поймали на кнопкодавстве
      Нимченко поймали на кнопкодавстве / chesno.org

      Народного депутата франкции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василия Нимченко поймали на кнопкодавстве. Инцидент произошел во время пленарного заседания Верховной Рады 12 ноября.

      Нимченко поймали во время голосования за законопроект №2299 об усовершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования, сообщает общественное движение "Честно". Депутат нажал на две копки "за".

       Важно: Кто из депутатов прогулял больше всего заседаний: Тимошенко, Рабинович и Дубинский среди лидеров

      Интересно, что Нимченко является соавтором законопроекта №1127 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно уголовной ответственности народных депутатов Украины за неличное голосование)".

      Он предлагал предусмотреть заключение на срок до 2 лет за повторное "кнопкодавство". Однако 29 октября Верховная Рада отклонила этот законопроект.

      Василия Нимченко поймали на кнопкодавстве: видео

      німченко кнопкодавство опозиційна платформа за життя
      Обведены зеленые места, где голосовал Нимченко / Фото: "Честно"

      Заметим, что для Нимченко это уже не первое кнопкодавство: нардеп не реже одного раза нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва.

      Важно! Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Нарушителей предлагают наказывать штрафами до 85 тысяч гривен. Подробнее – здесь.

      Кого из нардепов уже ловили на кнопкодавстве?

      На кнопкодавстве в Раде попались уже 3 народных депутата. Среди них двое нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук и внефракционный депутат и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

      • Первым кнопкодавил Ковалев. Нардепа поймали 10 сентября, когда он голосовал вместо другого внефракционного мажоритарщика с Донетчины – Максима Ефимова. Затем политик еще и угрожал журналистам и до сих пор не извинился перед народом Украины.

      • Вторым поймали Литвиненко, который 3 сентября голосовал за своего коллегу Александра Скичко.

      • Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      К слову, Литвиненко и Копанчук извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Верховная Рада Курьезные новости Кнопкодавство Оппозиционная платформа – За жизнь
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