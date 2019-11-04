Кто из депутатов прогулял больше всего заседаний: Тимошенко, Рабинович и Дубинский среди лидеров
Аналитики движения "Честно" подсчитали, кто из депутатов чаще всего без уважительных причин прогуливал заседания Верховной Рады. Чаще всего свою работу игнорируют депутаты "Оппоплатформы – За жизнь", а персональное "золото" завоевал член "Батькивщины" Виталий Данилов.
Всего 16 народных избранников пропустили более 30% голосований в парламенте в течение октября, сообщает движение "Честно".
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Уже с 1 ноября вступили в силу принятые Верховной Радой изменения, которые предусматривают отмену выплат на выполнение депутатских полномочий для прогульщиков. Они предполагают, что без дополнительных выплат остаются те, кто пропустил более 30% голосований.
Рейтинг депутатов, которые чаще всего прогуливали заседания Верховной Рады без уважительных причин:
- Виталий Данилов, "Батькивщина" – 97% прогулов;
- Сергей Тарута, "Батькивщина" – 82%;
- Вадим Рабинович, "Оппоплатформа – За жизнь" – 76%;
- Дмитрий Исаенко, "Оппоплатформа – За жизнь" – 69%;
- Вадим Столар, "Оппоплатформа – За жизнь" – 65%.
В список депутатов, которые могли бы потерять выплаты за прогулы, попали также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (48% прогулов) и депутаты от "Слуги народа" Андрей Одарченко (52%) и Александр Дубинский (35%).
Рейтинг депутатов-прогульщиков от движения "Честно"