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      Кто из депутатов прогулял больше всего заседаний: Тимошенко, Рабинович и Дубинский среди лидеров

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      16 депутатов могли бы потерять выплаты из-за прогулов заседаний Верховной Рады
      16 депутатов могли бы потерять выплаты из-за прогулов заседаний Верховной Рады / ua.news

      Аналитики движения "Честно" подсчитали, кто из депутатов чаще всего без уважительных причин прогуливал заседания Верховной Рады. Чаще всего свою работу игнорируют депутаты "Оппоплатформы – За жизнь", а персональное "золото" завоевал член "Батькивщины" Виталий Данилов.

      Всего 16 народных избранников пропустили более 30% голосований в парламенте в течение октября, сообщает движение "Честно".

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      Уже с 1 ноября вступили в силу принятые Верховной Радой изменения, которые предусматривают отмену выплат на выполнение депутатских полномочий для прогульщиков. Они предполагают, что без дополнительных выплат остаются те, кто пропустил более 30% голосований.

      Рейтинг депутатов, которые чаще всего прогуливали заседания Верховной Рады без уважительных причин:

      • Виталий Данилов, "Батькивщина" – 97% прогулов;
      • Сергей Тарута, "Батькивщина" – 82%;
      • Вадим Рабинович, "Оппоплатформа – За жизнь" – 76%;
      • Дмитрий Исаенко, "Оппоплатформа – За жизнь" – 69%;
      • Вадим Столар, "Оппоплатформа – За жизнь" – 65%.

      В список депутатов, которые могли бы потерять выплаты за прогулы, попали также лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (48% прогулов) и депутаты от "Слуги народа" Андрей Одарченко (52%) и Александр Дубинский (35%).депутати-прогульники, Верховна Рада
      Рейтинг депутатов-прогульщиков от движения "Честно"

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Новости политики Кнопкодавство Олександр Дубинский Юлия Тимошенко - новости Оппозиционная платформа – За жизнь ВО Батькивщина Сергей Тарута Вадим Рабинович
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