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      Хто з депутатів прогуляв найбільше засідань: Тимошенко, Рабінович і Дубінський серед лідерів

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      16 депутатів могли б втратити виплати через прогули засідань Верховної Ради
      16 депутатів могли б втратити виплати через прогули засідань Верховної Ради / ua.news

      Аналітики руху "Чесно" підрахували, хто з депутатів найчастіше без поважних причин прогулював засідання Верховної Ради. Найчастіше свою роботу ігнорують депутати "Опоплатформи – За життя", а персональне "золото" виборов член "Батьківщини" Віталій Данілов.

      Загалом 16 народних обранців пропустили понад 30% голосувань у парламенті протягом жовтня, повідомляє рух "Чесно".

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      Вже з 1 листопада набули чинності ухвалені Верховною Радою зміни, які передбачають скасування виплат на виконання депутатських повноважень для прогульників. Вони передбачають, що без додаткових виплат залишаються ті, хто пропустив понад 30% голосувань.

      Рейтинг депутатів, які найчастіше прогулювали засідання Верховної Ради без поважних причин:

      • Віталій Данілов, "Батьківщина" – 97% прогулів;
      • Сергій Тарута, "Батьківщина" – 82%;
      • Вадим Рабінович, "Опоплатформа – За життя" – 76%;
      • Дмитро Ісаєнко, "Опоплатформа – За життя" – 69%;
      • Вадим Столар, "Опоплатформа – За життя" – 65%.

      До списку депутатів, які могли б втратити виплати через прогули, потрапили також лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (48% прогулів) та депутати від "Слуги народу" Андрій Одарченко (52%) та Олександр Дубінський (35%).

      депутати-прогульники, Верховна Рада
      Рейтинг депутатів-прогульників від руху "Чесно"

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      сьогодні
      7137
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Слуга народу Верховна Рада Новини політики Кнопкодавство Вадим Рабінович Сергій Тарута ВО Батьківщина Опозиційна платформа – За життя Юлія Тимошенко - новини Олександр Дубінський
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