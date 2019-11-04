Хто з депутатів прогуляв найбільше засідань: Тимошенко, Рабінович і Дубінський серед лідерів

Аналітики руху "Чесно" підрахували, хто з депутатів найчастіше без поважних причин прогулював засідання Верховної Ради. Найчастіше свою роботу ігнорують депутати "Опоплатформи – За життя", а персональне "золото" виборов член "Батьківщини" Віталій Данілов.

Загалом 16 народних обранців пропустили понад 30% голосувань у парламенті протягом жовтня, повідомляє рух "Чесно".

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Вже з 1 листопада набули чинності ухвалені Верховною Радою зміни, які передбачають скасування виплат на виконання депутатських повноважень для прогульників. Вони передбачають, що без додаткових виплат залишаються ті, хто пропустив понад 30% голосувань.

Рейтинг депутатів, які найчастіше прогулювали засідання Верховної Ради без поважних причин:

Віталій Данілов, "Батьківщина" – 97% прогулів;

Сергій Тарута, "Батьківщина" – 82%;

Вадим Рабінович, "Опоплатформа – За життя" – 76%;

Дмитро Ісаєнко, "Опоплатформа – За життя" – 69%;

Вадим Столар, "Опоплатформа – За життя" – 65%.

До списку депутатів, які могли б втратити виплати через прогули, потрапили також лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (48% прогулів) та депутати від "Слуги народу" Андрій Одарченко (52%) та Олександр Дубінський (35%).



Рейтинг депутатів-прогульників від руху "Чесно"