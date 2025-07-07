Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового и местные паблики.

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Первые кадры непогоды во Львове

Как предупреждали ранее во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, непогода ожидалась во второй половине дня.

Непогода во Львове: смотрите видео

Из-за ухудшения погодных условий в городе и области объявлен І уровень опасности – желтый.

Возле университета Ивана Франко упало дерево / Фото Андрея Садового

Сильный ураган во Львове: смотрите видео

Ухудшение погоды: смотрите видео