Про це інформує 24 Канал з посиланням на мера Львова Андрія Садового та місцеві пабліки.
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Перші кадри негоди у Львові
Як попереджали раніше в Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, негода очікувалася у другій половині дня.
Негода у Львові: дивіться відео
Через погіршення погодних умов у місті та області оголошено І (жовтий) рівень небезпеки.
Біля університету Івана Франка впало дерево / Фото Андрія Садового
Сильний буревій у Львові: дивіться відео
Погіршення погоди: дивіться відео
Станом на 21:20 зафіксовано щонайменше п'ять випадків падіння дерев. Про це повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
Наслідки негоди у Львові / Фото Львівської міської ради
За словами Москаленка, в місті вже працює оперативний штаб із ліквідації наслідків негоди. До роботи залучено аварійні бригади.
У Львові почалась злива: дивіться відео
Мешканців просять повідомляти про наслідки бурі та закликають бути обережними та уважними на вулицях.
Сильний вітер та піщана буря у Львові: дивіться відео
Наслідки вечірньої негоди у Львові / Фото Суспільного