Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на АТ Чернівціобленерго та очільника Чернівецької ОДА Руслана Запаранюка.

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Що відомо про відключення світла на Буковині

В обласній державній адміністрації повідомили про знеструмлення 2 підстанцій 110 кіловольтів через пошкодження декількох високовольтних опор.

За оперативною інформацією Чернівціобленерго, без електропостачання залишилися 32 114 споживачів, зокрема, 29 786 Чернівецького РЕМ та 2 328 Кіцманського РЕМ.

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Частково знеструмлено населені пункти:

Чагор,

Молодія,

Валя Кузмін,

місто Чернівці.

Відомо, що частину споживачів у місті Чернівці вже заживлено.

Своєю чергою, відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, а повне відновлення електропостачання відбудеться орієнтовно до 21:00 години.

У Чернівціобленерго наголосили, що станом на зараз залишаються знеструмленими дві підстанції високої напруги, які забезпечують електропостачання мікрорайонів Роша, Садгора, Майдан, а також частини Сторожинецької громади.

В окремих громадах Чернівецького району повалено дерева та ускладнено рух проїжджими частинами,

– підкреслив Запаранюк.

Аварійні бригади продовжують інтенсивну роботу з локалізації пошкоджень та поступового відновлення електропостачання.