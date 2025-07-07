Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на АТ Чернівціобленерго та очільника Чернівецької ОДА Руслана Запаранюка.
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В обласній державній адміністрації повідомили про знеструмлення 2 підстанцій 110 кіловольтів через пошкодження декількох високовольтних опор.
За оперативною інформацією Чернівціобленерго, без електропостачання залишилися 32 114 споживачів, зокрема, 29 786 Чернівецького РЕМ та 2 328 Кіцманського РЕМ.
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Частково знеструмлено населені пункти:
- Чагор,
- Молодія,
- Валя Кузмін,
- місто Чернівці.
Відомо, що частину споживачів у місті Чернівці вже заживлено.
Своєю чергою, відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, а повне відновлення електропостачання відбудеться орієнтовно до 21:00 години.
У Чернівціобленерго наголосили, що станом на зараз залишаються знеструмленими дві підстанції високої напруги, які забезпечують електропостачання мікрорайонів Роша, Садгора, Майдан, а також частини Сторожинецької громади.
В окремих громадах Чернівецького району повалено дерева та ускладнено рух проїжджими частинами,
– підкреслив Запаранюк.
Аварійні бригади продовжують інтенсивну роботу з локалізації пошкоджень та поступового відновлення електропостачання.