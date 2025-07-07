Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

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Росія б'є по енергетиці й газових об'єктах на Сумщині

Посадовець констатував, що агресор намагається позбавити людей базових умов життя. Зокрема, Росія цілеспрямовано б'є по енергетичних і газових об'єктах Сумської області.

За добу через ворожі обстріли понад пів тисячі споживачів залишилися без світла. На ранок енергопостачання вдалося відновити. Голова ОВА подякував енергетикам за оперативну роботу попри постійну загрозу.

Водночас Григоров наголосив, що загалом на Сумщині досі знеструмлені майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах. Частина з них – без населення. Йдеться про прикордонні території, звідки евакуйовані всі мешканці.

Окрім того, є нові пошкодження газових об'єктів. За добу – ще 7 абонентів залишилися без газу. Загалом по області – понад 13 тисяч споживачів. Посадовець уточнив, що це накопичений показник за весь час повномасштабної війни.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електро- та газопостачання мешканцям Сумщини – як тільки дозволяє безпекова ситуація", – зазначив голова ОВА.