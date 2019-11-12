У Раді спіймали на кнопкодавстві нардепа, який пропонував за це ув’язнювати: відео

Народного депутата франкції "Опозиційна платформа – За життя" Василя Німченка спіймали на кнопкодавстві. Інцидент трапився під час пленарного засідання Верховної Ради 12 листопада.

Німченка спіймали під час голосування за законопроект №2299 про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, повідомляє громадський рух "Чесно". Депутат натиснув на дві копки "за".

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Цікаво, що Німченко є співавтором законопроєкту №1127 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування)".

Він пропонував передбачити ув’язнення на строк до 2 років за повторне "кнопкодавство". Однак 29 жовтня Верховна Рада відхилила цей законопроєкт.

Василя Німченка спіймали на кнопкодавстві: відео



Обведені зелені місця, де голосував Німченко/ Фото: "Чесно"

Зауважимо, що для Німченка це вже не перше кнопкодавство: нардеп щонайменше один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.

Важливо! Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень. Детальніше – тут.

Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством?

На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

Першим кнопкодавив Ковальов. Нардепа зловили 10 вересня, коли той голосував замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім політик ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.

Другим зловили Литвиненка, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.

Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

До слова, Литвиненко і Копанчук вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.