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      У Раді спіймали на кнопкодавстві нардепа, який пропонував за це ув’язнювати: відео

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      Німченка спіймали на кнопкодавстві
      Німченка спіймали на кнопкодавстві / chesno.org

      Народного депутата франкції "Опозиційна платформа – За життя" Василя Німченка спіймали на кнопкодавстві. Інцидент трапився під час пленарного засідання Верховної Ради 12 листопада.

      Німченка спіймали під час голосування за законопроект №2299 про вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, повідомляє громадський рух "Чесно". Депутат натиснув на дві копки "за".

      Важливо: Хто з депутатів прогуляв найбільше засідань: Тимошенко, Рабінович і Дубінський серед лідерів

      Цікаво, що Німченко є співавтором законопроєкту №1127 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування)".

      Він пропонував передбачити ув’язнення на строк до 2 років за повторне "кнопкодавство". Однак 29 жовтня Верховна Рада відхилила цей законопроєкт.

      Василя Німченка спіймали на кнопкодавстві: відео

      німченко кнопкодавство опозиційна платформа за життя
      Обведені зелені місця, де голосував Німченко/ Фото: "Чесно"

      Зауважимо, що для Німченка це вже не перше кнопкодавство: нардеп щонайменше один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.

      Важливо! Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень. Детальніше – тут.

      Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством?

      На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

      • Першим кнопкодавив Ковальов. Нардепа зловили 10 вересня, коли той голосував замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім політик ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.

      • Другим зловили Литвиненка, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.

      • Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      До слова, Литвиненко і Копанчук вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Опозиційна платформа – За життя Кнопкодавство Курйозні новини
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