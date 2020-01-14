В Верховной Раде заметили двоих кнопкодавов: видео
В первый пленарный день Верховной Рады заметили двоих народных депутатов, которые проголосовали и за себя, и за коллег.
Кнопкодавили двое внефракционных парламентариев – Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов. Об этом сообщило движение "Честно" и опубликовало видео с заседания.
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На видео видно, как нардеп Новинский сначала голосует на своем месте, а затем нажимает кнопку на пульте своего коллеги Мусы Магомедова. Когда тот подходит к своему месту на последних секундах голосования, на табло видно, что на его месте уже проголосовали "за".
Активисты сообщили, что депутат Шпенов также проголосовал за себя и своего коллегу Дмитрия Шенцева. Ранее Дмитрия Шпенова уже ловили на кнопкодавительстве.
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Новый парламент: кого и сколько раз уже ловили на кнопкодавительстве
За полгода существования нового парламента 9 созыва больше всего накнопкодавили депутаты партии Оппозиционная платформа – За жизнь, а именно: Григорий Суркис, Василий Нимченко, Александр Пономарев, Владимир Кальцев, Николай Скорик, Михаил Макаренко, Виктор Черный и Сергей Ларин.
Также кнопкодавят избранники партий "Оппозиционный блок", "Слуга народа", "Батькивщина" и самовыдвиженцы.
Самый злостный рекордсмен – самовыдвиженец Андрей Иванчук. С марта 2014 года по декабрь 2019 этого нардепа поймали на голосовании за коллег 96 раз.
Полный список кнопкодавов парламента 9 созыва:
- Ивченко Вадим (Батькивщина) – 1;
- Литвиненко Сергей (Слуга народа) – 1;
- Ковалев Александр (самовыдвиженец) – 1;
- Копанчук Елена (Слуга народа) – 1;
- Суркис Григорий (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 3;
- Нимченко Василий (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 2;
- Пономарев Александр (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 3;
- Кальцев Владимир (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 9;
- Горват Роберт (самовыдвиженец) – 5;
- Скорик Николай (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 3;
- Магомедов Муса (Оппозиционный блок) – 8;
- Макаренко Михаил (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 4;
- Черный Виктор (оппозиционная платформа – при жизни) - 3;
- Ларин Сергей (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 3;
- Петевка Василий (самовыдвиженец) – 3;
- Иванчук Андрей (самовыдвиженец) – 96;
- Новинский Вадим (Оппозиционный блок) – 1;
Какое наказание будет предусмотрено за кнопкодавительство?Скоро за кнопкодавительство будет наступать уголовная ответственность. 13 января президент Украины подписал соответствующий закон. В нем предусмотрено, что за нарушение процедуры личного голосования депутату грозит штраф в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен.
Однако сначала вину парламентария будет устанавливать суд. Если депутата все-таки признают виновным за кнопкодавительство, его досрочно лишают мандата.