В Верховной Раде заметили двоих кнопкодавов: видео

В первый пленарный день Верховной Рады заметили двоих народных депутатов, которые проголосовали и за себя, и за коллег.

Кнопкодавили двое внефракционных парламентариев – Вадим Новинский и Дмитрий Шпенов. Об этом сообщило движение "Честно" и опубликовало видео с заседания.

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На видео видно, как нардеп Новинский сначала голосует на своем месте, а затем нажимает кнопку на пульте своего коллеги Мусы Магомедова. Когда тот подходит к своему месту на последних секундах голосования, на табло видно, что на его месте уже проголосовали "за".

Активисты сообщили, что депутат Шпенов также проголосовал за себя и своего коллегу Дмитрия Шенцева. Ранее Дмитрия Шпенова уже ловили на кнопкодавительстве.

Как депутаты кнопкодавили в первый пленарный день 2020 года: смотрите видео

Новый парламент: кого и сколько раз уже ловили на кнопкодавительстве

За полгода существования нового парламента 9 созыва больше всего накнопкодавили депутаты партии Оппозиционная платформа – За жизнь, а именно: Григорий Суркис, Василий Нимченко, Александр Пономарев, Владимир Кальцев, Николай Скорик, Михаил Макаренко, Виктор Черный и Сергей Ларин.

Также кнопкодавят избранники партий "Оппозиционный блок", "Слуга народа", "Батькивщина" и самовыдвиженцы.

Самый злостный рекордсмен – самовыдвиженец Андрей Иванчук. С марта 2014 года по декабрь 2019 этого нардепа поймали на голосовании за коллег 96 раз.

Полный список кнопкодавов парламента 9 созыва:

Ивченко Вадим (Батькивщина) – 1;

Литвиненко Сергей (Слуга народа) – 1;

Ковалев Александр (самовыдвиженец) – 1;

Копанчук Елена (Слуга народа) – 1;

Суркис Григорий (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 3;

Нимченко Василий (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 2;

Пономарев Александр (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 3;

Кальцев Владимир (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 9;

Горват Роберт (самовыдвиженец) – 5;

Скорик Николай (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 3;

Магомедов Муса (Оппозиционный блок) – 8;

Макаренко Михаил (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 4;

Черный Виктор (оппозиционная платформа – при жизни) - 3;

Ларин Сергей (Оппозиционная платформа – За жизнь) – 3;

Петевка Василий (самовыдвиженец) – 3;

Иванчук Андрей (самовыдвиженец) – 96;

Новинский Вадим (Оппозиционный блок) – 1;

Какое наказание будет предусмотрено за кнопкодавительство?Скоро за кнопкодавительство будет наступать уголовная ответственность. 13 января президент Украины подписал соответствующий закон. В нем предусмотрено, что за нарушение процедуры личного голосования депутату грозит штраф в размере 3-5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен.



Однако сначала вину парламентария будет устанавливать суд. Если депутата все-таки признают виновным за кнопкодавительство, его досрочно лишают мандата.