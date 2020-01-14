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      У Верховній Раді помітили двох кнопкодавів: відео

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      У Верховній Раді відбулося перше засідання у 2020 році / unian

      У перший пленарний день Верховної Ради помітили двох народних депутатів, які проголосували і за себе, і замість колег.

      Кнопкодавили двоє позафракційних парламентарів – Вадим Новинський та Дмитро Шпенов. Про це повідомив рух "Чесно" і опублікував відео з засідання.

      Читайте більше: У Раду прийшов скандальний депутат Іванісов, який був засуджений за зґвалтування

      На відео видно, як нардеп Новинський спочатку голосує на своєму місці, а потім натискає кнопку на пульті свого колеги Муси Магомедова. Коли той добігає до свого місця на останніх секундах голосування, на табло видно, що на його місці вже проголосували "за".

      Активісти повідомили, що депутат Шпенов також проголосував за себе та свого колегу Дмитра Шенцева. Раніше Дмитра Шпенова уже ловили на кнопкодавстві.

      Як депутати кнопкодавили у перший пленарний день 2020 року: дивіться відео

      Новий парламент: кого і скільки разів уже ловили на кнопкодавстві

      За пів року існування нового парламенту 9 скликання найбільше фактів неособистого голосування зафіксовано за нардепами фракції “Опозиційна платформа — за життя” (ОПЗЖ) — 27. Найчастіше процедуру голосування порушував Володимир Кальцев – 3 грудня він 9 разів проголосував замість колег. 

      Повний список кнопкодавів нової Ради:

      • Кальцев Володимир (Опозиційна платформа – За життя) – 9;
      • Магомедов Муса (Опозиційний блок) – 8;
      • Макаренко Михайло (Опозиційна платформа – За життя) – 4;
      • Іванчук Андрій (самовисуванець) – 4;
      • Скорик Микола (Опозиційна платформа – За життя) – 3;
      • Чорний Віктор (Опозиційна платформа – За життя) – 3;
      • Ларін Сергій (Опозиційна платформа – За життя) – 3;
      • Суркіс Григорій (Опозиційна платформа – За життя) – 3;
      • Петьовка Василь (самовисуванець) – 2;
      • Литвиненко Сергій (Слуга Народу) – 1;
      • Ковальов Олександр (самовисуванець) – 1;
      • Копанчук Олена (Слуга Народу) – 1;
      • Німченко Василь (Опозиційна платформа – За життя) – 1;
      • Пономарьов Олександр (Опозиційна платформа – За життя) – 1;
      • Горват Роберт (самовисуванець) – 1;
      • Новинський Вадим (Опозиційний блок) – 1;
      • Шпенов Дмитро (самовисуванець) – 1;

      кнопкодави
      Дані станом на 24 грудня 2019 року / Інфографіка 24 каналу

      Яке покарання буде передбачене за кнопкодавство?Скоро за кнопкодавство наставатиме кримінальна відповідальність. 13 січня президент України підписав відповідний закон. У ньому передбачено, що за порушення процедури особистого голосування депутату загрожуватиме штраф у розмірі 3-5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто 51-85 тисяч гривень.

      Проте спершу провину парламентаря буде встановлювати суд. Якщо депутата все-таки визнають винним за кнопкодавство, його достроково позбавляють мандата.

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Новини політики Кнопкодавство Верховна Рада
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