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      Нардепи від ОПЗЖ придумали оригінальний пристрій для кнопкодавства: відео

      1450 Читать новость на русском
      Депутати придумали новий спосіб приховувати кнопкодавство, але приховати не вдалося / dt.ua

      Кнопкодавство у стінах Верховної Ради стало вже звичним явищем, а депутати постійно б'ють рекорди та вдаються до щораз оригінальніших методів, щоб приховати власне шахрайство. Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Ларін навіть придумав цілий механізм для кнопкодавства.

      Попри всю "геніальність", громадський рух "Чесно" таки зловив народного обранця за неособистим голосуванням.

      До слова: Прикрив руку газетою: чергове кнопкодавство депутата Горвата у Раді – відео

      Пристрій Сергія Ларіна був змайстрований з трьох товстих книг та папки. Під час голосування парламентар правою рукою проголосував за себе, а лівою – допоміг пристрою проголосувати за Віктора Чорного.

      За неособистим голосуванням депутата спіймали під час розгляду правки №76 до законопроєкту про депутатську недоторканність (№2237).

      Пристрій для кнопкодавства: дивіться відео

      Також Ларін "вводив у дію" свій механізм ногою: дивіться відео

      Пізніше Сергій Ларін і Віктор Чорний помінялися ролями – перший, напрацювавшись, пішов відпочивати, а другий замінив свого колегу за диво-механізмом.

      При цьому Чорному навіть лінь було розбиратися, де його місце, а де – Ларіна. Таким чином він голосував за свого колегу, а голосування за себе чомусь ховав від камер.

      Кнопкодавство Чорного: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Верховна Рада Курйозні новини Опозиційна платформа – За життя Кнопкодавство
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