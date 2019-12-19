Нардепи від ОПЗЖ придумали оригінальний пристрій для кнопкодавства: відео

Кнопкодавство у стінах Верховної Ради стало вже звичним явищем, а депутати постійно б'ють рекорди та вдаються до щораз оригінальніших методів, щоб приховати власне шахрайство. Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Сергій Ларін навіть придумав цілий механізм для кнопкодавства.

Попри всю "геніальність", громадський рух "Чесно" таки зловив народного обранця за неособистим голосуванням.

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Пристрій Сергія Ларіна був змайстрований з трьох товстих книг та папки. Під час голосування парламентар правою рукою проголосував за себе, а лівою – допоміг пристрою проголосувати за Віктора Чорного.

За неособистим голосуванням депутата спіймали під час розгляду правки №76 до законопроєкту про депутатську недоторканність (№2237).

Пристрій для кнопкодавства: дивіться відео

Також Ларін "вводив у дію" свій механізм ногою: дивіться відео

Пізніше Сергій Ларін і Віктор Чорний помінялися ролями – перший, напрацювавшись, пішов відпочивати, а другий замінив свого колегу за диво-механізмом.

При цьому Чорному навіть лінь було розбиратися, де його місце, а де – Ларіна. Таким чином він голосував за свого колегу, а голосування за себе чомусь ховав від камер.

Кнопкодавство Чорного: дивіться відео