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      Прикрив руку газетою: чергове кнопкодавство депутата Горвата у Раді – відео

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      Нардеп Горват кнопкодавить у Раді / скріншот

      Позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват продовжує "кнопкодавити" у Верховній Раді. Судячи зі схеми розсадки депутатів, Горват кнопкодавив за іншого закарпатського позафракційного мажоритарника – Валерія Лунченка.

      До кнопкодавства депутат вдався на пленарному засіданні 4 грудня. Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

      До теми: Депутат Медведчука встановив рекорд із кнопкодавства у Раді: відео

      Під час розгляду в другому читанні проєкту закону про надання статусу та соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО на Донбасі (№2045-1), Горват натиснув на дві кнопки "утримався" – за себе та за свого сусіда. Таким чином, він проголосував щодо поправки №20 нардепа від "Слуги народу" Анатолія Остапенка.

      Свою праву руку, котру простягнув до чужого пульта, народний обранець прикрив газетою.

      Дивіться відео як нардеп Горват кнопкодавить у Раді:

       

      Відзначимо, що у попередньому парламенті журналісти зафіксували 4 факти порушення цим депутатом процедури особистого голосування.

      Важливо! Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень. Детальніше – тут.

      Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством?

      На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

      • Першим кнопкодавив Ковальов. Нардепа зловили 10 вересня, коли той голосував замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім політик ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.

      • Другим зловили Литвиненка, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.

      • Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      До слова, Литвиненко і Копанчук вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Кнопкодавство Верховна Рада
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