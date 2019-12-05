Прикрив руку газетою: чергове кнопкодавство депутата Горвата у Раді – відео

Позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват продовжує "кнопкодавити" у Верховній Раді. Судячи зі схеми розсадки депутатів, Горват кнопкодавив за іншого закарпатського позафракційного мажоритарника – Валерія Лунченка.

До кнопкодавства депутат вдався на пленарному засіданні 4 грудня. Про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

До теми: Депутат Медведчука встановив рекорд із кнопкодавства у Раді: відео

Під час розгляду в другому читанні проєкту закону про надання статусу та соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО на Донбасі (№2045-1), Горват натиснув на дві кнопки "утримався" – за себе та за свого сусіда. Таким чином, він проголосував щодо поправки №20 нардепа від "Слуги народу" Анатолія Остапенка.

Свою праву руку, котру простягнув до чужого пульта, народний обранець прикрив газетою.

Дивіться відео як нардеп Горват кнопкодавить у Раді:

Відзначимо, що у попередньому парламенті журналісти зафіксували 4 факти порушення цим депутатом процедури особистого голосування.

Важливо! Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень. Детальніше – тут.

Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством?

На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

Першим кнопкодавив Ковальов . Нардепа зловили 10 вересня, коли той голосував замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім політик ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.

Другим зловили Литвиненка, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.

Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

До слова, Литвиненко і Копанчук вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.