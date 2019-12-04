Депутат Медведчука встановив рекорд із кнопкодавства у Раді: відео

Народний депутат Володимир Кальцев із "Опозиційної платформи – За життя" 3 грудня 9 разів порушив процедуру особистого голосування. Наразі це є рекордом кнопкодавства у Раді 9 скликання.

Нардеп 8 разів кнопкодавив за правки до законопроєкту про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань №2116 та 1 раз під час реєстрації депутатів на вечірнє засідання. Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

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На відео видно, як Кальцев прикриває ліву руку аркушем паперу та кнопкодавить.

Дивіться відео кнопкодавства депутата ОПЗЖ:

Нардеп голосував за свого колегу-мажоритарника від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Обидва депутати родом із Запорізької області. 14 листопада Пономарьов кнопкодавив замість Кальцева.



Зліва направо: нардепи від ОПЗЖ Володимир Кальцев та Олександр Пономарьов / Фото Дмитра Єршова, Рух "ЧЕСНО"

"Чесно" нагадує, що Кальцев значиться фігурантом антикорупційних розслідувань та гречкосієм. Він став дев’ятим кнопкодавом у Верховній Раді 9-го скликання.

Важливо! Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень. Детальніше – тут.

Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством?

На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

Першим кнопкодавив Ковальов . Нардепа зловили 10 вересня, коли той голосував замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім політик ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.

Другим зловили Литвиненка, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.

Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

До слова, Литвиненко і Копанчук вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.