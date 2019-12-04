11:12
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:05, 3 грудня
      Вєсті.UA
      20:41, 3 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ОЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНІГ В УКРАЇНІ

      Депутат Медведчука встановив рекорд із кнопкодавства у Раді: відео

      118 Читать новость на русском
      Володимир Кальцев кнопкодавить у Раді / скріншот

      Народний депутат Володимир Кальцев із "Опозиційної платформи – За життя" 3 грудня 9 разів порушив процедуру особистого голосування. Наразі це є рекордом кнопкодавства у Раді 9 скликання.

      Нардеп 8 разів кнопкодавив за правки до законопроєкту про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань №2116 та 1 раз під час реєстрації депутатів на вечірнє засідання. Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

      До теми: Кнопкодавство залишиться: нардепи не передбачили грошей для сенсорних кнопок у бюджеті 2020

      На відео видно, як Кальцев прикриває ліву руку аркушем паперу та кнопкодавить.

      Дивіться відео кнопкодавства депутата ОПЗЖ: 

      Нардеп голосував за свого колегу-мажоритарника від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Обидва депутати родом із Запорізької області. 14 листопада Пономарьов кнопкодавив замість Кальцева.


      Зліва направо: нардепи від ОПЗЖ Володимир Кальцев та Олександр Пономарьов / Фото Дмитра Єршова, Рух "ЧЕСНО"

      "Чесно" нагадує, що Кальцев значиться фігурантом антикорупційних розслідувань та гречкосієм. Він став дев’ятим кнопкодавом у Верховній Раді 9-го скликання.

      Важливо! Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень. Детальніше – тут.

      Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством?

      На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

      • Першим кнопкодавив Ковальов. Нардепа зловили 10 вересня, коли той голосував замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім політик ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.

      • Другим зловили Литвиненка, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.

      • Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      До слова, Литвиненко і Копанчук вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

      Сьогодні розпочалася подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
      сьогодні
      6031
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Опозиційна платформа – За життя Верховна Рада Кнопкодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Що не так з дієздатністю НАТО?
      Блог Медіа 388
      сьогодні , 07:16 Додаткові перерви на роботі: хто може на них розраховувати
      Ірина Поліщук 677
      3 грудня , 12:06 Як роздрукувати якісні фото вдома: корисні поради
      1271
      сьогодні , 06:50 Гучна відставка міністра енергетики США: яку роль зіграли Трамп та Зеленський
      Ярослав Голобородько 1151
      сьогодні , 06:40 В Україні зросте прожитковий мінімум: інфографіка
      2280
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук