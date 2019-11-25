Кнопкодавство залишиться: нардепи не передбачили грошей для сенсорних кнопок у бюджеті 2020

У держбюджеті Верховної Ради на 2020 рік не передбачено видатків на технічне переобладнання робочих місць народних депутатів. Обіцяні сенсорні кнопки не з'являться через відсутність грошей.

Про це мовиться у відповіді Апарату Верховної Ради на запит Громадського руху "ЧЕСНО".

До теми: У Раді спіймали на кнопкодавстві нардепа, який пропонував за це ув’язнювати: відео



Відповідь Апарату Верховної ради щодо видатків на встановлення кнопок проти кнопкодавства / chesno.org

Попри те, що кошти на сенсорні кнопки не передбачили, депутати таки обговорювали це питання. Зокрема, депутат від фракції "Слуга Народу" Павло Фролов уточнював щодо цього у представників Апарату Верховної Ради.

Є це в кошторисі чи немає? Ви знаєте, що в цьому році були розмови і навіть у тому році технічне завдання було, закуплено, але ж далі справа не рушилась. Ось по цьому питанню?,

— запитував депутат.

На що головна бухгалтерка Управління справами Апарату Ради Лілія Савкова зазначила, що Мінфін на 2020 рік виділив обмаль коштів.