17:28
25 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
      Вєсті Кремля
      14:45, 24 листопада
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, 24 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Кнопкодавство залишиться: нардепи не передбачили грошей для сенсорних кнопок у бюджеті 2020

      154 Читать новость на русском
      Нардепи не передбачили грошей для боротьби з кнопкодавством / Олег Терещенко / kp.ua

      У держбюджеті Верховної Ради на 2020 рік не передбачено видатків на технічне переобладнання робочих місць народних депутатів. Обіцяні сенсорні кнопки не з'являться через відсутність грошей.

      Про це мовиться у відповіді Апарату Верховної Ради на запит Громадського руху "ЧЕСНО".

      До теми: У Раді спіймали на кнопкодавстві нардепа, який пропонував за це ув’язнювати: відео


      Відповідь Апарату Верховної ради щодо видатків на встановлення кнопок проти кнопкодавства / chesno.org

      Попри те, що кошти на сенсорні кнопки не передбачили, депутати таки обговорювали це питання. Зокрема, депутат від фракції "Слуга Народу" Павло Фролов уточнював щодо цього у представників Апарату Верховної Ради.

      Є це в кошторисі чи немає? Ви знаєте, що в цьому році були розмови і навіть у тому році технічне завдання було, закуплено, але ж далі справа не рушилась. Ось по цьому питанню?,
      — запитував депутат.

      На що головна бухгалтерка Управління справами Апарату Ради Лілія Савкова зазначила, що Мінфін на 2020 рік виділив обмаль коштів.

      Важливо! Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень. Детальніше – тут.

      Зараз цей проєкт закону перебуває на розгляді в Конституційному Суді. Водночас, у русі "ЧЕСНО" зазначили, що навіть якщо КСУ дасть свій висновок і депутати встигнуть попередньо його розглянути, остаточно ухвалити його як закон вони зможуть лише на наступній сесії, тобто не раніше лютого 2020 року.

      Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством?

      На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

      • Першим кнопкодавив Ковальов. Нардепа зловили 10 вересня, коли той голосував замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім політик ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.

      • Другим зловили Литвиненка, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.

      • Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.

      До слова, Литвиненко і Копанчук вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

      Коли в Україні буде Чорна п’ятниця: дата
      сьогодні
      8833
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Кнопкодавство Бюджет 2020 Верховна Рада Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      сьогодні , 17:05 Растратили деньги на Крым и войну: как Россия теперь наживается на своих
      Блог Медіа 281
      ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      сьогодні , 15:04 ЗЕрпентарий единомышленников. Почему в Украине невозможна моновласть, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 701
      Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      сьогодні , 15:00 Путин снова берется за борьбу, или Почему русский язык – оружие для иностранцев
      Павло Казарін 488
      Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину
      сьогодні , 12:45 Микола Кулеба потрапив у ДТП: все, що відомо нього та його родину
      Євгенія Мазур 2376
      Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
      сьогодні , 12:31 Історії найвідоміших голлівудських зірок, які пережили насильство
      Марта Вересюк 444
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук