Кнопкодавство залишиться: нардепи не передбачили грошей для сенсорних кнопок у бюджеті 2020
У держбюджеті Верховної Ради на 2020 рік не передбачено видатків на технічне переобладнання робочих місць народних депутатів. Обіцяні сенсорні кнопки не з'являться через відсутність грошей.
Про це мовиться у відповіді Апарату Верховної Ради на запит Громадського руху "ЧЕСНО".
До теми: У Раді спіймали на кнопкодавстві нардепа, який пропонував за це ув’язнювати: відео
Відповідь Апарату Верховної ради щодо видатків на встановлення кнопок проти кнопкодавства / chesno.org
Попри те, що кошти на сенсорні кнопки не передбачили, депутати таки обговорювали це питання. Зокрема, депутат від фракції "Слуга Народу" Павло Фролов уточнював щодо цього у представників Апарату Верховної Ради.
Є це в кошторисі чи немає? Ви знаєте, що в цьому році були розмови і навіть у тому році технічне завдання було, закуплено, але ж далі справа не рушилась. Ось по цьому питанню?,
— запитував депутат.
На що головна бухгалтерка Управління справами Апарату Ради Лілія Савкова зазначила, що Мінфін на 2020 рік виділив обмаль коштів.
Важливо! Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Порушників пропонують карати штрафами до 85 тисяч гривень. Детальніше – тут.
Зараз цей проєкт закону перебуває на розгляді в Конституційному Суді. Водночас, у русі "ЧЕСНО" зазначили, що навіть якщо КСУ дасть свій висновок і депутати встигнуть попередньо його розглянути, остаточно ухвалити його як закон вони зможуть лише на наступній сесії, тобто не раніше лютого 2020 року.
Кого з нардепів вже ловили за кнопкодавством?
На кнопкодавстві в Раді попалися вже 3 народні депутати. Серед них двоє нардепів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергій Литвиненко і Олена Копанчук та позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.
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Першим кнопкодавив Ковальов. Нардепа зловили 10 вересня, коли той голосував замість іншого позафракційного мажоритарника з Донеччини – Максима Єфімова. Потім політик ще й погрожував журналістам і досі не вибачився перед народом України.
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Другим зловили Литвиненка, який 3 вересня голосував за свого колегу Олександра Скічка.
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Копанчук кнопкодавила у парламенті 11 вересня, голосуючи замість однопартійця В’ячеслава Рубльова.
До слова, Литвиненко і Копанчук вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.