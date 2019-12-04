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      Депутат Медведчука установил рекорд по кнопкодавству в Раде: видео

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      Владимир Кальцев кнопкодавит в Раде / скриншот

      Народный депутат Владимир Кальцев из "Оппозиционной платформы – За жизнь" 3 декабря 9 раз нарушил процедуру личного голосования. Сейчас это является рекордом кнопкодавства в Раде 9 созыва.

      Нардеп 8 раз кнопкодавил за поправки в законопроект о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований №2116 и 1 раз при регистрации депутатов на вечернее заседание. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

      К теме: Кнопкодавство останется: нардепы не предусмотрели денег для сенсорных кнопок в бюджете 2020

      На видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и кнопкодавит.

      Смотрите видео кнопкодавства депутата ОПЗЖ:

      Нардеп голосовал за своего коллегу-мажоритарщика от ОПЗЖ Александра Пономарева. Оба депутата родом из Запорожской области. 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.


      Слева направо: нардепы от ОПЗЖ Владимир Кальцев и Александр Пономарев / Фото Дмитрия Ершова, Движение "ЧЕСНО"

      "ЧЕСНО" напоминает, что Кальцев значится фигурантом антикоррупционных расследований и гречкосеем. Он стал девятым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва.

      Важно! Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Нарушителей предлагают наказывать штрафами до 85 тысяч гривен. Подробнее – здесь.

      Кого из нардепов уже ловили за кнопкодавством?

      На кнопкодавстве в Раде попались уже 3 народных депутата. Среди них двое нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук и внефракционный депутат, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

      • Первым кнопкодавил Ковалев. Нардепа поймали 10 сентября, когда он голосовал вместо другого внефракционного мажоритарщика с Донетчины – Максима Ефимова. Затем политик еще и угрожал журналистам, до сих пор не извинился перед народом Украины.

      • Вторым поймали Литвиненко, 3 сентября голосовал за своего коллегу Александра Скичко.

      • Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

      К слову, Литвиненко и Копанчук извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Оппозиционная платформа – За жизнь Кнопкодавство
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