Депутат Медведчука установил рекорд по кнопкодавству в Раде: видео

Народный депутат Владимир Кальцев из "Оппозиционной платформы – За жизнь" 3 декабря 9 раз нарушил процедуру личного голосования. Сейчас это является рекордом кнопкодавства в Раде 9 созыва.

Нардеп 8 раз кнопкодавил за поправки в законопроект о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований №2116 и 1 раз при регистрации депутатов на вечернее заседание. Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

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На видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и кнопкодавит.

Смотрите видео кнопкодавства депутата ОПЗЖ:

Нардеп голосовал за своего коллегу-мажоритарщика от ОПЗЖ Александра Пономарева. Оба депутата родом из Запорожской области. 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.



Слева направо: нардепы от ОПЗЖ Владимир Кальцев и Александр Пономарев / Фото Дмитрия Ершова, Движение "ЧЕСНО"

"ЧЕСНО" напоминает, что Кальцев значится фигурантом антикоррупционных расследований и гречкосеем. Он стал девятым кнопкодавом в Верховной Раде 9-го созыва.

Важно! Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Нарушителей предлагают наказывать штрафами до 85 тысяч гривен. Подробнее – здесь.

Кого из нардепов уже ловили за кнопкодавством?

На кнопкодавстве в Раде попались уже 3 народных депутата. Среди них двое нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук и внефракционный депутат, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.

Первым кнопкодавил Ковалев. Нардепа поймали 10 сентября, когда он голосовал вместо другого внефракционного мажоритарщика с Донетчины – Максима Ефимова. Затем политик еще и угрожал журналистам, до сих пор не извинился перед народом Украины.

Вторым поймали Литвиненко, 3 сентября голосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

К слову, Литвиненко и Копанчук извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.