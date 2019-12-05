Прикрыл руку газетой: очередное кнопкодавства депутата Горвата в Раде – видео

Внефракционный нардеп-мажоритарщик из Закарпатской области Роберт Горват продолжает "кнопкодавить" в Верховной Раде. Судя по схеме рассадки депутатов, Горват кнопкодавил за другого закарпатского внефракционного мажоритарщика Валерия Лунченка.

К кнопкодавству депутат прибег на пленарном заседании 4 декабря. Об этом сообщает движение "ЧЕСНО".

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Во время рассмотрения во втором чтении проекта закона о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, которые принимали участие в АТО на Донбассе (№2045-1), Горват нажал на две кнопки "воздержался" – за себя и за своего соседа. Таким образом, он проголосовал по поправке №20 нардепа от "Слуги народа" Анатолия Остапенко.

Свою правую руку, которую протянул к чужому пульту, народный избранник прикрыл газетой.

Смотрите видео как нардеп Горват кнопкодавит в Раде:

Отметим, что в предыдущем парламенте журналисты зафиксировали 4 факта нарушения этим депутатом процедуры личного голосования.

Важно! Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины. Нарушителей предлагают наказывать штрафами до 85 тысяч гривен. Подробнее – здесь.

Кого из нардепов уже ловили за кнопкодавством?

На кнопкодавстве в Раде попались уже 3 народных депутата. Среди них двое нардепов-мажоритарщиков от "Слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук и внефракционный депутат мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

Первым кнопкодавил Ковалев. Нардепа поймали 10 сентября, когда тот голосовал вместо другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области – Максима Ефимова. Затем политик еще и угрожал журналистам и до сих пор не извинился перед народом Украины.

Вторым поймали Литвиненко, который 3 сентября голосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Копанчук кнопкодавила в парламенте 11 сентября, голосуя вместо однопартийца Вячеслава Рублева.

К слову, Литвиненко и Копанчук извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.