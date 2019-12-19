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      Нардепы от ОПЗЖ придумали оригинальное устройство для кнопкодавства: видео

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      Депутаты придумали новый способ скрывать кнопкодавство, но скрыть не удалось / dt.ua

      Кнопкодавство в стенах Верховной Рады стало уже привычным явлением, а депутаты постоянно бьют рекорды и прибегают к каждый раз оригинальным методам, чтобы скрыть свое мошенничество. Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Ларин даже придумал целый механизм для кнопкодавства.

      Несмотря на всю "гениальность", общественное движение "Честно" таки поймало народного избранника за неличным голосованием.

      К слову: Прикрыл руку газетой: очередное кнопкодавство депутата Горвата в Раде – видео

      Устройство Сергея Ларина было создано из трех толстых книг и папок. Во время голосования парламентарий правой рукой проголосовал за себя, а левой – помог устройству проголосовать за Виктора Черного.

      За неличным голосованием депутата поймали во время рассмотрения поправки №76 в законопроект о депутатской неприкосновенности (№2237).

      Устройство для кнопкодавства: смотрите видео

      Также Ларин "вводил в действие" свой механизм ногой: смотрите видео

      Позже Сергей Ларин и Виктор Черный поменялись ролями – первый, наработавшись, пошел отдыхать, а второй заменил своего коллегу за чудо-механизмом.

      При этом Черному даже лень было разбираться, где его место, а где – Ларина. Таким образом он голосовал за своего коллегу, а голосование за себя почему-то прятал от камер.

      Кнопкодавство Черного: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Кнопкодавство Оппозиционная платформа – За жизнь Курьезные новости
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