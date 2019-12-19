Нардепы от ОПЗЖ придумали оригинальное устройство для кнопкодавства: видео

Кнопкодавство в стенах Верховной Рады стало уже привычным явлением, а депутаты постоянно бьют рекорды и прибегают к каждый раз оригинальным методам, чтобы скрыть свое мошенничество. Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Ларин даже придумал целый механизм для кнопкодавства.

Несмотря на всю "гениальность", общественное движение "Честно" таки поймало народного избранника за неличным голосованием.

К слову: Прикрыл руку газетой: очередное кнопкодавство депутата Горвата в Раде – видео

Устройство Сергея Ларина было создано из трех толстых книг и папок. Во время голосования парламентарий правой рукой проголосовал за себя, а левой – помог устройству проголосовать за Виктора Черного.

За неличным голосованием депутата поймали во время рассмотрения поправки №76 в законопроект о депутатской неприкосновенности (№2237).

Устройство для кнопкодавства: смотрите видео

Также Ларин "вводил в действие" свой механизм ногой: смотрите видео

Позже Сергей Ларин и Виктор Черный поменялись ролями – первый, наработавшись, пошел отдыхать, а второй заменил своего коллегу за чудо-механизмом.

При этом Черному даже лень было разбираться, где его место, а где – Ларина. Таким образом он голосовал за своего коллегу, а голосование за себя почему-то прятал от камер.

Кнопкодавство Черного: смотрите видео