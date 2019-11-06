Автокресла в такси: кого будут штрафовать за нарушение правил

Рада поддержала во втором чтении законопроект № 1150, который предусматривает штраф за нарушение правил перевозки детей. Если ребенок будет ехать в такси без автокресла, то штрафовать будут водителя, а не родителей.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий объяснил, что именно водитель должен обеспечить фактическое соблюдение правил перевозки детей, пишет "Громадське".

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Полицейский добавил, что внедрение штрафов обусловлено количеством смертельных аварий на дорогах. За 9 месяцев 2019 года в ДТП в Украине погибло 126 детей, большинство из них в момент аварии находились в автомобиле.

Что предусматривает новый законопроект?

Когда законопроект подпишет Владимир Зеленский, то будет запрещено:

перевозить детей не в специальных детских креслах;

перевозить детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля;

осуществлять перевозки организованных групп детей в темное время суток.

Согласно законопроекту, за нарушение правил перевозки детей водитель получает штраф в размере 30 необлагаемых минимумов, то есть 510 гривен. При повторном нарушены штраф будет достигать – 850 гривен.

Почему опасно держать ребенка на руках в автомобиле?

Эксперты утверждают: если вы не пристегнуты и держите ребенка на руках – при ДТП вы убьете ребенка собственным телом. Если же вы пристегнуты, то вы или сломаете ему грудную клетку давлением, или не удержите его и он вылетит из автомобиля.



При столкновении на скорости в 30 километров в час – ребенок, имеющий вес 7 кг, начинает весить 135 килограммов. Когда автомобиль резко останавливается, вследствие инерции и импульса, ребенок становится в 4-5 раз тяжелее, поэтому удержать его на руках становится невозможно, и он превращается в ядро, которое вылетает из автомобиля.

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