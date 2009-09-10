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      Найкращі вогнеборці

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      Столичні пожежники змагались у професійній майстерності.

      Найкращу підготовку в рамках конкурсу демонстрували 22 команди Київського гарнізону. Судді звертали увагу не лише на час, але й на чіткість та професійність виконання вправ. Найважча вправа, зауважують учасники, прохід теплокамерою. Це трьохярусний лабіринт, у якому температура сягає 50 градусів, суцільна темінь і лунають людські крики про допомогу. В таких умовах рятувальник має знайти вихід з лабіринту повзком.Сергій (начальник караулу IV пожежної частини Солом'янського району): “Підйом адреналіну, так це таке навантаження було. В такій ситуації зберігати ясний розум і холодну кров”.Зазвичай одна команда з 12 рятувальників обслуговує майже 300 тисяч киян. Кожне чергування - сплеск адреналіну та нестандартні ситуації. Тож головне, - кажуть рятувальники, - не панікувати і діяти впевнено.Віктор Босак (начальник ГУ МНС України, генерал служби цивільного захисту): “Звичайно, нам би треба було замінити ті автодрабини, які в нас є, які в нас є ще з радянських часів, ну і придбати ряд десь біля 10 пожежних автомобілів висотою десь до 50-ти. Тому що у нас більше 2,5 тисяч будівель, які мають висоту вище 16-ти поверхів”.Окрім проблем з технічним оснащенням, - кажуть пожежники, - існує кадрова проблема. Київ сьогодні потребує 55 пожежних підрозділів, за наявності лише 22. Вогнеборці пояснюють - на невеличку зарплату погоджуються лише фанатики.
      blog_ava
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      Теги: Новини України
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      Новини за 10 вересня 2009
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