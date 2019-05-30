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      Було б вдвічі менше загиблих: як змусити українців користуватися пасками безпеки

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      До порядку денного у ВРУ був внесений законопроект щодо пасків безпеки.За статистикою лише 23% водіїв користуються пасками безпеки. Інші нехтують правилом дорожнього руху. Як наслідок – щороку понад 3 тисячі загиблих у ДТП і у десять разів більше травмованих. Їх кількість була б вдвічі меншою, аби українці використовували ремені безпеки. Штраф за непристебнутий ремінь в Україні досі 51 грн.

      Про те, як мотивувати людей пристебувати паски безпеки, розповів Костянтин Андріюк, журналіст і активіст ініціативи "ЗупиниЛося".

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      Чому депутати мляво реагують на законопроект щодо штрафів за непристебнуті паски безпеки?

      У нас давно відомо, що у ВРУ за ті закони, які потрібні депутатам для підтримки їхнього бізнесу, популізму, голосують "на ура".  А на ті закони, які повинні зробити якийсь порядок в країні – хоча б мінімальний (я вважаю), як отой ремінь безпеки, – на це, звичайно, немає часу.

      Уточню: 850 гривень пропонувалося 2018 року 18 грудня. Його (законопроект – 24 канал) внесли на голосування і його провалили. З 306 депутатів, які були зареєстровані на той момент у сесійній залі, проголосували лише 185. Тепер вочевидь вирішили: давайте не дуже засмучувати людей штрафами, тому опустимо суму до 510 гривень. Я вважаю що це мало. Це має бути більше. Щоб це стимулювало людей пристебуватися.

      Найбільше мене вразила реакція людей в коментарях під нашим випуском в ютубі про ремені і ВРУ. Це коментарі пересічних українців, водіїв, громадян. Третина коментарів на тему: це моє особисте право, яке вам до того діло, це не ваша справа, ви не тим займаєтеся, ви повинні дороги ремонтувати.

      Відео "ЗупиниЛося" про паркування, паски безпеки та ВРУ

       

      За кордоном це обов'язкове правило. А у нас? Якщо немає такого обов'язкового штрафу, якщо людей ось так не карають гривнею, то вони тоді навіть не дістають із задніх сидінь ці паски безпеки.

      Я переконуюсь в тому, що в деяких випадках нашим людям, на жаль, не потрбіно пояснювати, з ними не потрібно проводити якісь агітаційні роботи. Потрібно реально внести цей законопроект, проголосувати за нього. Має бути штраф – і тоді це буде стимулювати людей. І через деякий час люди зрозуміють, що це їм іде на користь. Бо людина, яка не пристебнулася, яка влупилася в ДТП і загинула (бо не застосувала пасок безпеки) вже не зможе нічого пояснити.

      Я коли запостив це на своїй сторінці в фейсбуці, один з моїх колег виклав фотографію свого автомобіля, де він потрапив в ДТП. В нього вдарилася міні-вантажівка. І він каже: я вижив, бо був пристебнутий.

      В Україні пристебуються, згідно з останніми опитуваннями, 23% водіїв. У Франції пристебуються 99%. В Словенії – 97%. В Польщі – 83%. 

      До слова, нещодавно в Україні стартував інформаційний проект "Ремінь або розтин". Його розробили у рамках кампанії "За безпечні дороги" у співпраці з агентством Agama Communications за підтримки Міністерства інформаційної політики. Така соціальна реклама з'явилася на багатьох білбордах в різних містах України.

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      Теги: Новини України Штрафи Аварії та ДТП Верховна Рада Дороги Авто
      Джерело: 24 канал
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