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      У Тернопільській області у ДТП загинули 4 робітників "Укренерго" – фото

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      У Тернопільській області у ДТП загинули 4 робітників "Укренерго"
      У Тернопільській області у ДТП загинули 4 робітників "Укренерго" / tp.npu.gov.ua

      У Тернопільській області у Збаразькому районі зіткнулись автомобіль та вантажівка. Унаслідок ДТП на місці події одразу загинули три людини, а ще один постраждалий помер у лікарні.

      Аварія трапилася 30 травня близько 16:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя, повідомили у поліції.

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      На автодорозі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi. За попередньою інформацією, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. У легковому автомобілі перебували 5 людей, вижив лише водій.

      дтп укренерго
      Поліцейські працюють на місці ДТП

      Керівник ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук у себе на Facebook-сторінці написав, що у аварію потрапила бригада робітників "Укренерго".

      У нас в компанія сталася трагедія. При поверненні з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської дільниці Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів та водія попала в дорожньо-транспортну пригоду,
      – написав Ковальчук.

      Наразі усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Тернопіль
      Джерело: 24 канал
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