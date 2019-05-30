У Тернопільській області у ДТП загинули 4 робітників "Укренерго" – фото

У Тернопільській області у Збаразькому районі зіткнулись автомобіль та вантажівка. Унаслідок ДТП на місці події одразу загинули три людини, а ще один постраждалий помер у лікарні.

Аварія трапилася 30 травня близько 16:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, на повороті до села Заруддя, повідомили у поліції.

Читайте також: Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію

На автодорозі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi. За попередньою інформацією, Mitsubishi L200 рухався у напрямку Тернополя, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. У легковому автомобілі перебували 5 людей, вижив лише водій.



Поліцейські працюють на місці ДТП

Керівник ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук у себе на Facebook-сторінці написав, що у аварію потрапила бригада робітників "Укренерго".

У нас в компанія сталася трагедія. При поверненні з місця виконання робіт на лінії 750 кВ Хаес-Жешув лінійна бригада Тернопільської дільниці Південно-Західної ЕС у складі старшого майстра, трьох електромонтерів та водія попала в дорожньо-транспортну пригоду,

– написав Ковальчук.

Наразі усі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.