В Тернопольской области в ДТП погибли 4 рабочих "Укрэнерго" – фото

В Тернопольской области в Збаражском районе столкнулись автомобиль и грузовик. В результате ДТП на месте происшествия сразу погибли три человека, а еще один пострадавший умер в больнице.

Авария произошла 30 мая около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье, сообщили в полиции.

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На автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. По предварительной информации, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В легковом автомобиле находились 5 человек, выжил только водитель.

Полицейские работают на месте ДТП

Руководитель ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук у себя на Facebook-странице написал, что в аварию попала бригада рабочих "Укрэнерго".

У нас в компания произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаэс-Жешув линейная бригада Тернопольской участке Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие,

– написал Ковальчук.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.