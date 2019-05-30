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      В Тернопольской области в ДТП погибли 4 рабочих "Укрэнерго" – фото

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      В Тернопольской области в ДТП погибли 4 рабочих "Укрэнерго"
      В Тернопольской области в ДТП погибли 4 рабочих "Укрэнерго" / tp.npu.gov.ua

      В Тернопольской области в Збаражском районе столкнулись автомобиль и грузовик. В результате ДТП на месте происшествия сразу погибли три человека, а еще один пострадавший умер в больнице.

      Авария произошла 30 мая около 16:00 на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече, на повороте в село Зарудье, сообщили в полиции.

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      На автодороге не разминулись автомобили MAN и Mitsubishi. По предварительной информации, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В легковом автомобиле находились 5 человек, выжил только водитель.

      дтп укренерго

      Полицейские работают на месте ДТП

      Руководитель ГП "НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук у себя на Facebook-странице написал, что в аварию попала бригада рабочих "Укрэнерго".

      У нас в компания произошла трагедия. При возвращении с места выполнения работ на линии 750 кВ Хаэс-Жешув линейная бригада Тернопольской участке Юго-Западной ЭС в составе старшего мастера, трех электромонтеров и водителя попала в дорожно-транспортное происшествие,
      – написал Ковальчук.

      Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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      Теги: Новости Украины Тернополь Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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