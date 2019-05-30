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      Скільки українців гине без паска безпеки: шокуюча статистика

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      Статистика про кількість жертв у ДТП України щороку вражає. Люди в авто могли б вижити, якби були пристебнуті. Про міфи, штрафи та необхідність пасків безпеки – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Використання пасків безпеки в Україні

      За даними досліджень в Україні, паски безпеки використовують 23% автомобілістів.

      Як змусити українців користуватися пасками безпеки – читайте у матеріалі 24 каналу

      Найбільш свідомі водії у столиці, майже 53% користуються пасками безпеки. У Дніпрі – 26%, у Харкові – 14%. Аутсайдером у цьому списку став Хмельницький – лише 9% водіїв використовують паски безпеки.

      рейтинг паски безпеки
      Рейтинг користування пасками безпеки в Україні

      Статистика шокує – у 2018 році через ДТП загинули понад 3 тисячі українців, ще понад 30 тисяч – травмувалися. У патрульній поліції пояснили, що людських жертв було б удвічі менше, якби користувалися ременями безпеки.

      паски безпеки
      Чому необхідно користуватися пасками безпеки

      "Паски безпеки рятують, яка б це не була швидкість. Система безпеки в авто без паска може нанести травми більші, ніж могла б від нього вберегти", – пояснив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

      Міфи про паски безпеки

      На задньому сидінні пристібатися необов'язково

      У поліції розвінчують цей міф – під час зіткнення не пристебнутий пасажир може вбити, того хто сидить попереду. 

      Дивіться краш-тест з непристебнутим пасажиром на задньому сидінні:

      • При аварії краще вилетіти з автомобіля, ніж опинитися в пастці

      Поліцейські переконують, що це найгірший сценарій. Шанси вижити – мізерні. 

      При подорожах на невеликі відстані паски безпеки не потрібні

      За статистикою, 75% відсотків випадків загибелі водіїв трапляються в межах 15 кілометрів від їхніх домівок.

      Дивіться відео про міфи щодо пасків безпеки:

      "У нас одна з найгірших статистик в Європі. Щодня гине дев'ять людей. Це майже футбольна команда кожен день. Наша кампанія "За безпечні дороги" розмістила зараз майже 200 білбордів в Україні із двома зображеннями: синцем від ременя безпеки і розтином паталогоанатома, – наголосив директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко.

      Підвищення штрафів за їзду без пасків безпеки

      Підвищити відповідальність за невикористання пасків – можуть вже незабаром. Законопроект внесли до парламенту. Згідно з ним, за непристебнутий пасок водію доведеться заплатити не 51 гривню, а 510 гривень.

      До слова, у 2018 році аналогічний законопроект не отримав достатньо голосів депутатів у другому читанні. Тоді нардепи пропонували збільшити штрафи в 17 разів – до 867 гривень.

      Який штраф платять у Європі за непристебнутий пасок безпеки:

      паски безпеки штраф

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      30 травня
      3370
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Законодавство Штрафи
      Джерело: 24 канал
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