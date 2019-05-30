Сколько украинцев погибает без ремня безопасности: шокирующая статистика

Статистика Украины о количестве жертв в ДТП ежегодно поражает. Люди в авто могли бы выжить, если бы были пристегнуты. О мифах, штрафах и необходимости ремней безопасности – читайте в материале 24 канала.

Использование ремней безопасности в Украине

По данным исследований в Украине, ремни безопасности используют 23% автомобилистов.

Как заставить украинцев пользоваться ремнями безопасности – читайте в материале 24 канала

Наиболее сознательные водители – в столице, почти 53% пользуются ремнями безопасности. В Днепре – 26%, в Харькове – 14%. Аутсайдером в этом списке стал Хмельницкий – всего 9% водителей используют ремни безопасности.



Рейтинг пользования ремнями безопасности в Украине

Статистика шокирует – в 2018 году в ДТП погибли более 3 тысяч украинцев, еще более 30 тысяч – травмировались. В патрульной полиции пояснили, что человеческих жертв было бы вдвое меньше, если бы пользовались ремнями безопасности.



Почему необходимо пользоваться ремнями безопасности

"Ремни безопасности спасают, какая бы это ни была скорость. Система безопасности в авто без ремня может нанести большие травмы, чем могла бы от него уберечь", – пояснил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Мифы о ремнях безопасности

• На заднем сиденье пристегиваться необязательно

В полиции развенчивают этот миф – во время столкновения непристегнутый пассажир может убить того, кто сидит впереди.

Смотрите краш-тест с непристегнутым пассажиром на заднем сидении:

• При аварии лучше вылететь из машины, чем оказаться в ловушке

Полицейские убеждают, что это худший сценарий. Шансы выжить – мизерные.

• При путешествиях на небольшие расстояния ремни безопасности не нужны

По статистике, 75% процентов случаев гибели водителей случаются в пределах 15 километров от их домов.

Смотрите видео о мифах относительно ремней безопасности:

"У нас одна из худших статистик в Европе. Ежедневно погибает девять человек. Это почти футбольная команда каждый день. Наша кампания "За безопасные дороги" разместила сейчас почти 200 билбордов в Украине с двумя изображениями: синяком от ремня безопасности и сечением паталогоанатома", – подчеркнул директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко.

Повышение штрафов за езду без ремней безопасности

Повысить ответственность за неиспользование ремней – могут уже вскоре. Законопроект внесли в парламент. Согласно ему, за непристегнутый пояс водителю придется заплатить не 51 гривну, а 510 гривен.

К слову, в 2018 году аналогичный законопроект не получил достаточно голосов депутатов во втором чтении. Тогда нардепы предлагали увеличить штрафы в 17 раз – до 867 гривен.

Какой штраф платят в Европе за непристегнутый ремень безопасности: