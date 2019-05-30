Было бы вдвое меньше погибших: как заставить украинцев пользоваться ремнями безопасности

В повестку дня в ВРУ был внесен законопроект относительно ремней безопасности. По статистике лишь 23% водителей пользуются ремнями безопасности. Другие пренебрегают правилом дорожного движения. Как следствие, ежегодно более 3 тысяч погибших в ДТП и в десять раз больше травмированных. Их число было бы вдвое меньше, если бы украинцы использовали ремни безопасности.

О том, как мотивировать людей пристегивать пояса безопасности, рассказал Константин Андриюк, журналист активист инициативы "ОстановиЛося".

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Почему депутаты вяло реагируют на законопреокт относительно штрафов за непристегнутые ремни безопасности?

У нас давно известно, что в ВРУ за те законы, которые нужны депутатам для поддержки их бизнеса, популизма, голосуют "на ура". А на те законы, которые должны сделать какой-то порядок в стране – хотя бы минимальный (я считаю), как тот ремень безопасности, – на это, конечно, нет времени.

Уточню: 850 гривен предлагалось в 2018 году 18 декабря. Его (законопроект – 24 канал) внесли на голосование и его провалили. Из 306 депутатов, которые были зарегистрированы на тот момент в сессионном зале, проголосовали лишь 185. Теперь, очевидно, решили: давайте не очень огорчать людей штрафами, поэтому опустим сумму до 510 гривен. Я считаю что это мало. Это должно быть больше. Чтобы это стимулировало людей пристегиваться.

Больше всего меня поразила реакция людей в комментариях под нашим выпуском в ютубе про ремни и ВРУ. Это комментарии рядовых украинцев, водителей, граждан. Треть комментариев на тему: это мое личное право, какое вам до того дело, это не ваше дело, вы не тем занимаетесь, вы должны дороги ремонутвати.

Видео "ОстановиЛося" о парковках, ремнях безопасности и ВРУ

За границей это обязательное правило. А у нас? если нет такого обязательного штрафа, если людей вот так не наказывают рублем, то они тогда даже не достают из задних сидений эти ремни безопасности.

Я убеждаюсь в том, что в некоторых случаях нашим людям, к сожалению, не нужно объяснять, с ними не нужно проводить какие-то агитационные работы. Нужно реально внести этот законопроект, проголосовать за него. Должен быть штраф – и тогда это будет стимулировать людей. И через некоторое время люди поймут, что это им идет на пользу. Потому что человек, который не пристегнулся, который влупился в ДТП и погиб (потому что не применил ремень безопасности) уже не сможет ничего объяснить.

Я когда запостил это на свой странице в фейсбуке, один из моих коллег выложил фотографию своего автомобиля, где он попал в дтп. В него ударился мини-грузовик. И он говорит: я выжил, потому что был пристегнут.

В Украине пристегиваются, согласно последним опросам, 23% водителей. Во Франции пристегиваются 99%. В Словении – 97%. В Польше – 83%.

К слову, недавно в Украине стартовал информационный проект "Ремень или вскрытие". Его разработали в рамках кампании "За безопасные дороги" в сотрудничестве с агентством Agama Communications при поддержке Министерства информационной политики. Такая социальная реклама появилась на многих билбордах в разных городах Украины.