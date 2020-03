Женщины за рулем – это опасно: опровержение самых нелепых мифов

Многие в мире являются заложниками одного из главных дорожных стереотипов: женщины за рулем – неуклюжие, смешные, или даже опасные. "Обезьяна с гранатой", "катастрофа", "потенциальная убийца", "дыра в семейном бюджете" – интернет пестрит шутками и видеороликами о девушках, которые управляют автомобилями. Существуют ли основания считать, что женщины более плохие водители – читайте дальше.

По словам клинического психолога Олега Чабана, дискуссия между мужчинами и женщинами будет существовать, пока будет гендерная разделенность. Это лишь один из факторов, к которому можно обращаться, смеяться, в то же время вероятно, это идет гендерное противостояние, разговор по существу.

Чемпионка Украины по ралли Наталья Франчук отметила, что если взглянуть на транспортный поток, то в нем 50%, а в выходные 80%, за рулем ездят женщины. Естественно, что мужчины без большого желания отдают этот "кусок пирога".

Поэтому думаю, что эти "обезьяны с гранатой", "женщины за рулем – потенциальные убийцы" являются проявлением мужской слабости

– добавила мастер по автоспорту.

В 90-х годах 20 века в Украине на 9 мужчин с правами насчитывалось лишь одна женщина. Еще меньше из них выезжали на дорогу. Следовательно, представление о таких редких птицах состояло в основном из рассказов общей массы автолюбителей, которые неохотно пускали женщин в свой закрытый автоклуб.

Доктор психологических наук Олег Чабан отметил, что это, вероятно, защита мужчин перед женщинами – найти объект, над кем пошутить, чтобы потом тихонько не смотреть на статистику "сколько мужчин попадали в серьезные ДТП", и где был их разум, по сравнению с этой блондинкой из анекдота.

Впрочем, не все разделяют такую ​​позицию.

Вы посмотрите, как девушки сдают назад. Большинство женщин это делает, и смотрит в зеркало, а мужчина должен просто обернуться. Все таки пурни едут быстрее, то есть это физиология,

– рассказал президент Киевского городского автоклуба Сергей Малик.

По статистике, женщин на дороге все больше. В Украине уже более четверти водительских удостоверений получают девушки, а в США мужчины на дороге вообще оказались в меньшинстве.

Данные международных страховых компании о мужчинах и женщинах за рулем:

В ДТП чаще всего попадают женщины ;

; Мужчины наносят большие материальные убытки при авариях;

наносят большие материальные убытки при авариях; Чаще вызывают смертельные аварии мужчины ;

; Мужчины в пять раз чаще управляют автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

в пять раз чаще управляют автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; Дольше учатся в автошколе, а также чаще сдают экзамены не с первой попытки женщины.

Женщина за рулем представляет опасность

Статистика говорит, что мужчины чаще говорят по телефону во время движения, любят порулить коленями, чаще смотрят видеоролики за рулем и любят отвлечься на пешеходов.

Мужчин в 3 раза чаще штрафуют за превышение скорости, и также они привыкли забывать страховку или документы на автомобиль. Когда речь идет о покупке машины, то именно мужчины чаще склонны к эмоциональным решениям, в то же время, женщины интересуются объемом багажника и затратами на обслуживание. Это полностью ломает стереотипы.



Пример одного из гендерных стереотипов о женщинах за рулем / Фото outside.dp.ua

По мнению мастера по автоспорту Натали Франчук, аргументом в пользу того, что женщины управляют более точно, является тот факт, что в Америке страховка автомобиля, оформленного на женщину, значительно дешевле, чем на то авто, которое принадлежит мужчине. "Это говорит о том, что, по статистике, в аварии попадут скорее мужчины, чем женщины", – она ​​подчеркнула.

На удивление, от мужчин, которые правильно паркуются и прекрасно водят, у женщин значительно лучше развита интуиция. Мы попадаем в зону парадоксов, когда у женщины не стоит спрашивать, где поворачивать. Ведь, действительно, географическая память у нее снижена, но интуиция значительно лучше,

– отметил клинический психолог Олег Чабан.

Также он добавил, что на дороге женщины ведут себя значительно безопаснее, ведь работает инстинкт самосохранения. Материнский инстинкт у них более выражен, чем у мужчин.

Зато по мнению Натальи Франчук, это все потому, что женщинам свойственно больше сомневаться в своих поступках, и они более взвешенно их обдумывают.

По словам психолога Олега Чабана, мы находимся в зоне парадокса: когда женщины делают ошибки, к тому же невозможно смешные, эмоциональные, но в то же время являются более безопасными на дорогах.

Женщины с личным автомобилем – содержанки

А вот что больше всего должно оскорблять женщин за рулем, то это стереотипность мышления о происхождении их автотранспорта. Каждый пятый украинец считает, что женщина за рулем дорогого автомобиля – содержанка. И права у нее, вероятно, куплены. Поэтому, от такой ничего хорошего ждать не приходится.

У нас до сих пор воспринимается, если женщина за рулем дорогого авто, то она заработала это не мозгами,

– отметил доктор медицинских наук Олег Чабан.

Чемпионка Украины по ралли Наталья Франчук подчеркнула, что это уже уходит в прошлое. Сегодня есть немало примеров, когда в семье женщина больше зарабатывает, чем мужчина.

Женщины, которые изменили автомобильный мир

Берта Бенц – жена Карла Бенца, которая стала первым человеком за рулем того, что сейчас мы знаем, как "Мерседес". Она поверила в возможность автомобиля ездить, когда в это не верил еще сам Карл, самостоятельно выкатила машину, и преодолела на ней более 100 километров.

Мэри Андерсон мы должны поблагодарить за изобретение дворников, то есть, щеток стеклоочистителя. В 1903 году она ехала в троллейбусе и наблюдала, как водитель должен выглядывать из окна, чтобы видеть дорогу.



Мэри Андерсон / Скриншот из видео

В 1917 году Эль Долорес Джонс изобрела глушитель. Тогдашние автомобили пугали лошадей на улицах, поэтому она запатентовала акустический фильтр, который начали устанавливать на все авто.



Эль Долорес Джонс / Скриншот из видео

Изобретение зеркала заднего вида тоже принадлежит женщине. Дороти Левитт в книге 1909 года The Woman and the Car советовала автомобилисткам применять карманное зеркальце. Через 5 лет зеркала начали устанавливать серийно.



Дороти Левитт / Фото historygarage.com

После этого невозможно сказать, что место женщины – на кухне. Глупости, потому что место женщины – за рулем. Необходимо уважать друг друга, несмотря на пол.