Досвідчені грибники неухильно дотримуються головного правила – не впевнений – не бери. Але щоб отримувати від грибництва лише задоволення, варто не вестися у пастки поширених міфів.

Про найпопулярніші міфи про гриби, а також про небезпеку, яку вони несуть – читайте у матеріалі програми "Обережно, міф" на 24 каналі.

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Міф 1. Якщо людина побачила гриб, він більше рости не буде

Існує версія, що білий гриб не витримує контакту з людиною. Тобто, якщо ви у лісі побачили маленький грибочок і накрили його – до ранку він загине. Він не буде рости після того, як його побачила людина.

Це дуже старі легенди й не тільки в нас вони побутують. Грибу нічим відчути, що на нього дивляться. Всі плодові тіла призначені для того, щоб їх їсти. Якби гриби в процесі еволюції не хотіли, щоб їх їли, вони б пристосувались до іншого способу. Зробили б повністю всі плодові тіла отруйними,

– спростував науковець Микола Придюк.

Тобто, гриб може припинити рости лише тоді, коли людина сама пошкодила ґрунт чи структуру гриба у лісі.

Міф 2. Лісові гриби можна виростити вдома

Багато людей пробували виростити гриби вдома. Однак у них не виходило. Одні аргументують це тим, що це вигадки з ютубу, інші – що ніколи таких не бачили ні на ярмарках, ні у супермаркеті.

Науковці ж переконані, що ті види, які культивуються на великих підприємства – їх можна виростити й в менших обсягах навіть себе вдома в підвалі. Але для них потрібні відповідні умови.

Міф 3. Спори грибів – алергенні

Письменник та грибник Сергій Пантюк вважає, що твердження про алергенність грибів немає нічого спільного з правдою.



Спори грибів можуть погано позначитись на здоров'ї на підприємствах / Фото Unsplash

А науковці переконані, що коли йдеться про великі підприємства – тоді це справді може бути небезпечним для здоров'я.

На великих підприємствах, де вирощують гливи й печериці, працівникам доводиться носити респіратори, бо спори забивають легені. Тоді вже можуть проблеми з легенями можуть бути,

– зазначив науковець Придюк.

Міф 4. Старі гриби слід вішати на дерева, щоб ті сіялись

Тут вже і науковці й прості грибники в один голос стверджують – якби їм потрібна була така висота для нормального розсіювання спор, то вони б так і росли. Оскільки вони ростуть на землі, то їм цього достатньо.



Гриби не слід вішати на дерева / Фото Unsplash

Міф 5. Гриби обов’язково потрібно відварювати

Грибники часто виступають категорично проти відварювання грибів перед їжею, бо вони втрачають смакові й корисні властивості. Науковці стверджують, що не всі гриби, але більшість бажано відварювати.

Є значна частина грибів, які в сирому вигляді – отруйні. А от білий гриб і деякі види сироїжок їдять сирими. Але сирі шампіньйони краще не їсти.

Міф 6. Відварювання нейтралізує отруту грибів

Таке твердження працює не для всіх грибів. Кажуть, якщо кілька разів відварити червоний мухомор, то його можна їсти без наслідків. Але не варто з цим експериментувати, бо науковці все спростовують.

Недоготованими не можна їсти гриби, бо там є речовини які організм не сприймає,

– кажуть науковці.

Міф 7. Алкоголь рятує від отруєння грибами

Спойлер – не нейтралізує. А в деяких видів грибів навіть провокує.

"Гнойовики чорнильні цілком їстівні, якщо не запивати їх алкоголем ще добу або дві після їх поїдання, – коротко спростував науковець.



Алкоголь з грибами – небезпечний / Фото Unsplash

Міф 8. Усі губчасті гриби їстівні

Довідка. Губчасті – це ті, що ростуть так званою губкою внизу шапки. Наприклад, білий гриб, підберезник, маслюк, сатанинський гриб.

Але науковці стверджують, що смертельно отруйних видів губчастих грибів немає.

"Сатанинський гриб в Україні надзвичайно рідкісний. Він в сирому вигляді виключно отруйний. А якщо відварити, то можна їсти", – вважає науковець.

А от жовчний гриб надзвичайно гіркий та пекучий. Навіть якщо потрапить з іншими грибами на сковорідку, то доведеться всю сковорідку викинути через гіркоту.

Міф 9. Гриби – важка їжа?

Гриби складно перетравлюються, бо в складі стінки грибів є хітин. Це один з компонентів панцирів комах і він людьми погано перетравлюється. Їх треба споживати в малих кількостях.

Міф 10. Якщо виявили в кошику отруйний гриб – слід викинути всі решта.

Грибники стверджують, що достатньо викинути лише цей гриб і все. І контактних отрут в грибах немає. Проте, якщо людина пропустила один отруйний гриб, то немає гарантії, що він такий у кошику єдиний. Тому краще викинути всі.



Ви могли зірвати не один отруйний гриб / Фото Unsplash

Які гриби не варто їсти

В грибах прихована смертельна небезпека. Це ботулізм, від якого щорічно в Україні вмирають 15 – 20 людей. Основне джерело ботулізму – консервовані гриби.

Ось гриби, які не варто їсти:

бліда поганка,

павутинник оранжево-червоний,

смердючий мухомор,

несправжні опеньки.

Симптоми отруєння від них можуть проявитися через декілька днів, коли людина вже й забула, що їла гриби. А нейротропні гриби взагалі впливають на нервові центри. Відтак, деякі з них, наприклад, псилоциби, люди вживають навмисне.



Гриби, які не варто їсти / Скриншот з відео

Про безпеку

Після Чорнобильської катастрофи радіаційними опадами накрило пів України. Але кияни традиційно їздять по гриби й на північ. Але навіть у сусідніх лісах гриби за чистотою можуть відрізнятися, навіть якщо проводились дослідження.

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Особливо небезпечні – трубчасті гриби. Вони накопичують радіонукліди набагато ефективніше, ніж інші види. Саме тому не радять збирати гриби біля доріг та в тих областях, де є великі промислові об'єкти.