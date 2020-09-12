У світі існує 3 найпопулярніші напої. Зрозуміло, на першому беззаперечному місці – вода, потім за кількістю випитого є чай, і його наздоганяє, а скоро, можливо, й вирветься уперед кава. Люди люблять останні 2 напої за їхній смак та вплив на наш організм.

Є такі люди, які люблять змішувати чай та каву. Тоді це називають dirty tea latte, тобто лате із брудним чаєм. У Нью-Йорку за такий напій беруть майже 10 баксів. Попри це, все більше людей п'ють чай, особливо у пакетиках. Так виник перший міф.

Цікаво Відеоігри викликають залежність і провокують агресію: міфи про популярний вид розваг

Міф 1. Чай у пакетиках – зовсім не чай. Це пил, сміття з ароматизаторами і фарбниками

Є такий міф, що чай у пакетиках – це або якесь сміття, яке замітають на чайних плантаціях, або пил, або взагалі просто фарбник з ароматизатором. Міф пов'язаний з тим, що дуже часто пакетований чай – дуже низької якості. Він несмачний і тому важко повірити, що там є щось, окрім сміття.



Зелений чай / Фото з Ліктрави

Дмитро Філомонов – тітестер, сертифікований суддя міжнародного рівня чемпіонату Tea Masters Cup – зазначив, що чай дуже швидко росте у вологій і високій температурі. В ній розвиваються різні інфекції, бактерії, грибки. І, щоб це не відбувалось, плантації просто заливають різними пестицидами та хімією. Це все потрапляє у кінцевий продукт. Тому дешевший чай і справді може бути небезпечним.

Переваги пакетованого чаю в тому, що він моментально розчиняється і не потрібно довго чекати. А в сучасному світі, де всі спішать, пакетики рятують. Тому в пакетуванні немає нічого поганого. Це не сміття. Просто потрібно знайти чай у пакетиках високої якості,

– розповів Філімонов.

Потрібно чітко розуміти, що таке чай у пакетиках. Чайний експерт Максим Малигін зазначив, що це чай, який призначений для швидкого заварювання, тому він обов'язково буде у пакетику дрібним. Якщо купувати дешевий напій у пакетиках, то і справді можна очікувати, що там буде пил.

Довідка. До речі, кількість чаю, який кладуть у пакетик називають dust (англ. – пил).

Міф 2. Чай має бути крупнолистовий. Тоді він якісний

Насправді, якщо подивитись, як росте чайний кущ на плантації, то можна побачити, що знизу – найбільше листя, а вверху – найменше. З самого верху є голка, від якої відколюються маленькі листочки. Саме це найбільш цінна сировина, яку можна зібрати з чайного куща.

Тобто чим нижчий і чим більший листок, тим він гірший, адже вбирає в себе менше корисних антиоксидантів та алкалоїдів.



Чайна плантація / Фото з Freshcup.com

Міф 3. Для бадьорості краще пити каву

За словами Дмитра Філомонова були підрахунки, що горнятко міцно завареного чаю містить стільки ж, а іноді і більше кофеїну, ніж горнятко еспресо. Але, на відміну від кави, де кофеїн діє упродовж 20 – 30 хвилин, а потім вмикається теобрунін і з'являється сонливість, чайний кофеїн не так швидко засвоюється організмом, тому ефект продовжується набагато довше – від 3 до 5 годин.

Потрібно розуміти, що:

в сухому чайному листі дійсно є більше кофеїну, але після заварювання його надходить менше;

в кавових зернах кофеїну менше, але надходить він практично весь.

Тому, якщо плануєте довгу дорогу, то в жодному разі не пийте каву, адже через пів години можете заснути за кермом. Краще, все ж, пити міцно заварений зелений чай,

– повідомив Філомонов.

Заварювати чай понад 10 хвилин експерти не рекомендують, так як і пити його на порожній шлунок.

Міф 4. Зелений та чорний – це різні сорти і види чаїв

За технологією і за виглядом готового продукту – це різний чай, але його можуть робити з однієї сировини.

Довідка. Історія цього міфу сягає у глибину століть. Китайці, торгуючи з європейцями, не розкривали технологію виробництва духмяного напою. Вони стверджували, що зелений і чорний чай – це 2 різні види рослин. Міф розвіяв британський біолог і письменник Роберт Форчун. Досягнувши Північного Китаю, він переодягнувся у місцевого збирача на чайній плантації та виявив, що і чорний, і зелений чай роблять із листя одного і того ж куща.

Чорний чай це та ж рослина, що і зелений, тільки ферментований, тобто його листки скручують і він окислюється. Різна технологія – різний ступінь ферментації.

Також читайте Забагато чаю буває: 7 ознак

Міф 5. Трав'яні чаї можна пити без обмежень

Філімонов зазначив, що насправді термінологічно це неправильно. Навіть у Європі є трав'яні чаї, які називають тізана.

Потрібно розуміти, що велика кількість медикаментів, які продають у наших аптеках є ліками з рослинної сировини. Тобто просто так їх пити у великих кількостях, особливо під час вагітності чи під час хронічних хвороб, категорично заборонено. Пити їх можна тільки за призначенням лікаря,

– ствердив Малигін.

Якщо ж пити правильно заварений чай, та ще й якісний, то пришвидшується метаболізм і з організму виводяться шкідливі речовини. Лідер серед чаїв, що найкраще допомагають впоратися зі шлаками, а відтак і допомагає нормалізувати вагу є "Пуер", а, точніше, "Шупуер". Це єдиний сорт чаю, який можна пити натщесерце без негативних наслідків для шлунку.