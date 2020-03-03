Вы же не женщина, вы человек серьезный: в соцсетях Зеленского обвинили в сексизме – видео

Владимир Зеленский во второй раз попал в неприятную ситуацию из-за высказываний, которые в соцсетях восприняли как сексистские. На этот раз речь идет о фразе, в которой украинский президент якобы противопоставил женщину и серьезного человека.

Видео с соответствующим выражением Зеленского активно обсуждают в соцсетях. В частности, обратили на него внимание и в фейсбук-сообществе " Гендер в деталях ", которое анализирует заявления политиков и других известных персон на предмет сексизма.

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На Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины еще 25 февраля желающие задавали вопросы президенту.

В один из моментов какой-то человек перебил женщину, которая начала говорить. Тогда Зеленский сделал замечание: "Пусть женщина первая скажет, это правильно". Но мужчина продолжил что-то выкрикивать.

" Да подождите, вы же не женщина, вы – человек серьезный! " – сказал Зеленский. Именно эта фраза стала поводом к обсуждению в соцсетях.

Справка. Сексизм – это предвзятое отношение к человеку из-за его пола, а также дискриминация по половому признаку словами или поступками.

В комментариях большинство людей согласились, что такое высказывание похоже на сексистское. Хотя кое-кто и защищал президента: мол, понятно же, что он имел в виду.

Как реагировали в комментариях: смотрите фото