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      Вы же не женщина, вы человек серьезный: в соцсетях Зеленского обвинили в сексизме – видео

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      Владимир Зеленский во второй раз попал в неприятную ситуацию из-за высказываний, которые в соцсетях восприняли как сексистские. На этот раз речь идет о фразе, в которой украинский президент якобы противопоставил женщину и серьезного человека.

      Видео с соответствующим выражением Зеленского активно обсуждают в соцсетях. В частности, обратили на него внимание и в фейсбук-сообществе "Гендер в деталях", которое анализирует заявления политиков и других известных персон на предмет сексизма. 

      Обратите внимание: Как сексизм влияет на здоровье

      На Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины еще 25 февраля желающие задавали вопросы президенту.

      В один из моментов какой-то человек перебил женщину, которая начала говорить. Тогда Зеленский сделал замечание: "Пусть женщина первая скажет, это правильно". Но мужчина продолжил что-то выкрикивать. 

      "Да подождите, вы же не женщина, вы – человек серьезный!" – сказал Зеленский. Именно эта фраза стала поводом к обсуждению в соцсетях. 

      Справка. Сексизм – это предвзятое отношение к человеку из-за его пола, а также дискриминация по половому признаку словами или поступками.

      В комментариях большинство людей согласились, что такое высказывание похоже на сексистское. Хотя кое-кто и защищал президента: мол, понятно же, что он имел в виду.

      Как реагировали в комментариях: смотрите фото

       

       

      В сексизме Зеленского заподозрили не впервые: 17 июня 2019 украинский лидер в Париже во время своего выступления рассказывал об Украине и при этом назвал украинских женщин одним из брендов страны. Ситуация спровоцировала целую волну мемов в соцсетях

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Сексизм Владимир Зеленский Новости Украины
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