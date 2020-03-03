Вы же не женщина, вы человек серьезный: в соцсетях Зеленского обвинили в сексизме – видео
Владимир Зеленский во второй раз попал в неприятную ситуацию из-за высказываний, которые в соцсетях восприняли как сексистские. На этот раз речь идет о фразе, в которой украинский президент якобы противопоставил женщину и серьезного человека.
Видео с соответствующим выражением Зеленского активно обсуждают в соцсетях. В частности, обратили на него внимание и в фейсбук-сообществе "Гендер в деталях", которое анализирует заявления политиков и других известных персон на предмет сексизма.
Обратите внимание: Как сексизм влияет на здоровье
На Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины еще 25 февраля желающие задавали вопросы президенту.
В один из моментов какой-то человек перебил женщину, которая начала говорить. Тогда Зеленский сделал замечание: "Пусть женщина первая скажет, это правильно". Но мужчина продолжил что-то выкрикивать.
"Да подождите, вы же не женщина, вы – человек серьезный!" – сказал Зеленский. Именно эта фраза стала поводом к обсуждению в соцсетях.
Справка. Сексизм – это предвзятое отношение к человеку из-за его пола, а также дискриминация по половому признаку словами или поступками.
В комментариях большинство людей согласились, что такое высказывание похоже на сексистское. Хотя кое-кто и защищал президента: мол, понятно же, что он имел в виду.
Как реагировали в комментариях: смотрите фото
В сексизме Зеленского заподозрили не впервые: 17 июня 2019 украинский лидер в Париже во время своего выступления рассказывал об Украине и при этом назвал украинских женщин одним из брендов страны. Ситуация спровоцировала целую волну мемов в соцсетях.
Выбор редакции
-
Весна пришла, время отвечать, – Стефанчук об отчете силовиков и обещанных "весенних посадках"сегодня , 01:22
-
Зеленский придет на внеочередное заседание Рады: какие вопросы будут рассматривать нардепы2 марта , 23:07
-
Главные новости 2 марта: уходит ли Гончарук с должности премьера, самая низкая платежка за газ2 марта , 22:41