Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"

Президент Зеленський "представив" світові українських жінок як туристичний бренд. Жінки обурилися, що й не дивно. А поки фрау Меркель за шматочком шаурми обговорювала з українським лідером глобальні питання, у Києві на багатостраждальний "міст Кличка" буквально як магнітом почало затягувати "краш-тестерів", причому – з категорії важковаговиків. Про ці та інші меми тижня – у підбірці 24 каналу.

Українські жінки – туристичний бренд?

Президент Володимир Зеленський під час виступу у Франції з притаманною йому посмішкою заявив, що туристи їдуть до України не просто так, а за смачною їжею, гарними краєвидами і – жінками.

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І все вищеназване є нічим іншим аніж "нашим брендом".



"Красиво, смачно і жінки" – українські "туристичні бренди"

Соцмережі буквально вибухнули обуренням та саркастичними коментарями й фотожабами.



#Я_не_бренд – такий всеукраїнський флешмоб стартувало наше жіноцтво



Ну, якщо всі, то всі... І перша леді, мабуть, і тут найперша?



Люди іноді дуже злі бувають, але ж і образилися надто...



Такий собі спосіб виправити ситуацію...



Політики теж не стояли осторонь



ЯТОБІНЕБРЕНД, одним словом

А це так, пригадалося. Може, й не до теми. Просто схоже.

"Перепрошую, а ви точно президент?" – сумно підсумував історію з "брендом" Роман Шрайк.

Стою з авто я на мосту. Він не росте. А я – росту?

На "міст Кличка", де нещодавно тріснуло скло, виїхав автомобіль. Що цікаво, відео від здивованих очевидців не викликало такого резонансу, як відео, не повірите, зсередини авто-порушника.

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Та ось дивіться самі:

Ще ж і надто – на цьому історія не звершилася.



Авто, значить, можна, ну а я чим гірший?



Так могло би бути, припускають користувачі соціальних мереж



А ось так – точно було... І витримав же!

Про все і ні про що: Меркель, Зеленський, шаурма, фонтан

"Май нейм із Меркель, фрау Меркель. Шматочок шаурми?"

"А ось як її готують, пане Вольдемар"

Фонтанселфічелендж: Саакашвілі готується на роль президента-дублера?

І насамкінець маленьке завданнячко: нумо знайдімо на фото 10... Ні, не відмінностей. І не президентів. Але охоронців президента ;)



Тест на уважність: скільки охоронців ви бачите?