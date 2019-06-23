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      Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"

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      Найсмішніші меми тижня в Україні
      Найсмішніші меми тижня в Україні / Колаж 24 каналу

      Президент Зеленський "представив" світові українських жінок як туристичний бренд. Жінки обурилися, що й не дивно. А поки фрау Меркель за шматочком шаурми обговорювала з українським лідером глобальні питання, у Києві на багатостраждальний "міст Кличка" буквально як магнітом почало затягувати "краш-тестерів", причому – з категорії важковаговиків. Про ці та інші меми тижня – у підбірці 24 каналу.

      Українські жінки – туристичний бренд?

      Президент Володимир Зеленський під час виступу у Франції з притаманною йому посмішкою заявив, що туристи їдуть до України не просто так, а за смачною їжею, гарними краєвидами і – жінками.

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      І все вищеназване є нічим іншим аніж "нашим брендом".

      Бренд
      "Красиво, смачно і жінки"  українські "туристичні бренди"

      Соцмережі буквально вибухнули обуренням та саркастичними коментарями й фотожабами.


      #Я_не_бренд – такий всеукраїнський флешмоб стартувало наше жіноцтво


      Ну, якщо всі, то всі... І перша леді, мабуть, і тут найперша?


      Люди іноді дуже злі бувають, але ж і образилися надто...


      Такий собі спосіб виправити ситуацію...


      Політики теж не стояли осторонь


      ЯТОБІНЕБРЕНД, одним словом

      А це так, пригадалося. Може, й не до теми. Просто схоже.

      "Перепрошую, а ви точно президент?" – сумно підсумував історію з "брендом" Роман Шрайк.

      Стою з авто я на мосту. Він не росте. А я – росту?

      На "міст Кличка", де нещодавно тріснуло скло, виїхав автомобіль. Що цікаво, відео від здивованих очевидців не викликало такого резонансу, як відео, не повірите, зсередини авто-порушника.

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      Та ось дивіться самі:

      Ще ж і надто – на цьому історія не звершилася.


      Авто, значить, можна, ну а я чим гірший?


      Так могло би бути, припускають користувачі соціальних мереж


      А ось так – точно було... І витримав же!

      Про все і ні про що: Меркель, Зеленський, шаурма, фонтан

      "Май нейм із Меркель, фрау Меркель. Шматочок шаурми?"  

      "А ось як її готують, пане Вольдемар"

      Шаурам

      Фонтанселфічелендж: Саакашвілі готується на роль президента-дублера?

      І насамкінець маленьке завданнячко: нумо знайдімо на фото 10... Ні, не відмінностей. І не президентів. Але охоронців президента ;)

      Охоронці
      Тест на уважність: скільки охоронців ви бачите?

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      Теги: Курйозні новини Володимир Зеленський Ангела Меркель Міст Кличка Меми Міхеїл Саакашвілі
      Джерело: 24 канал
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