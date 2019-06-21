Ляшко прийшов до Ради з собакою: курйозні фото та відео

21 червня в Україні проходить акція "Візьми собаку на роботу". Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вирішив також долучитися до флешмобу. Він прийшов до Верховної Ради з собакою на прізвисько Порш.

Ляшко розповів, що у нього є 10 собак, але Порш – улюблена.

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Собаці 8 років. Олег Ляшко називає його дворняжним принцом. Політик розповів, що колись знайшов собаку на вулиці і вирішив залишити собі.

Ляшко сказав, що спершу його не хотіли впустити разом з Поршем у Верховну Раду.



Ляшко і його собака Порш у Раді/ Скріншот



Ляшко любить собак/ Скріншот

Що відомо про акцію "Візьми собаку на роботу"? Всеукраїнська акція "Візьми собаку на роботу" відбувається в України уже 7 рік поспіль. Акція покликана розвивати культуру ставлення до тварин в Україні, змінювати статус собаки з суто домашнього улюбленця та статус компаньйона, який може супроводжувати свого господаря не лише на прогулянках, але й також на робочому місці.

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